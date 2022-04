RUSI BAŠ KAO I SRBI! ISPRAĆAJ TENKOVA KOJI IDU SIJATI SMRT: Mahanje, zastave, pljeskanje

Kretanje Prve gardijske oklopne divizije JNA (poznatije kao elitna Titova divizija) iz Beograda prema hrvatskom gradu heroju Vukovaru započelo je 19. rujna 1991., prilikom čega je u srpskom narodu izazvalo pravu euforiju i oduševljenje.

Tisuće su Beograđana oduševljeno izašle na ulice pozdraviti tenkove koji su išli na Hrvatsku, pri čemu su na njih bacali cvijeće, mahali zastavama i uzvikivali “Srbija”. Branitelji Vukovara uspjeli su razbiti jednu od najelitnijih oklopnih postrojbi Europe u to vrijeme, no bilo je kasno. Sve je završilo gradom sravnjenim i zapaljenim do temelja, te brojnim zvjerstvima i ubijanjima civila.

Gotovo identični prizori ovih dana dolaze iz Rusije. Video je objavilo ukrajinsko Ministarstvo obrane, a na njemu vidimo kako stanovnici ruske regije Kursk oduševljeno kliču i bodre vojnike iz borbenih vozila, kamiona, tenkova i vozila hitne pomoći koji odlaze na frontu u Ukrajinu. Vojnici okićeni zastavama uzvraćaju im mahanjem i trubljenjem.

Check this out. Residents of the Kursk region see off Russian soldiers going to war in Ukraine. pic.twitter.com/cd3nrjaKFY

