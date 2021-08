RUKU POD RUKU! Srpska paravojska i JNA službeno se ujedinili na današnji dan 1991.

Autor: S.V.

Nakon što su dan prije srpski teroristi poraženi u Pakracu, 20. kolovoza 1991. godine Antiteroristička jedinica MUP-a naišla je na području grad na mine što su ih postavili teroristi pri čemu je u eksplozijama ranjeno 22 policajca. Događaji koji su se toga dana odvijali pokazali su da usprkos porazu u Pakracu Srbi nisu odustali, te su napadi na Pakrac i po cijeloj Slavoniji bili dio pomno razrađenog plana u Beogradu.

Službeno ujedinjenje protiv Hrvatske

Naime, paravojska Krajine (TO Krajine) na današnji dan, 20. kolovoza 1991. godine priključila se snagama JNA koja je preuzela zapovjedništvo. Na taj način sve oružane snage „krajine“ postaju dio zapovjednog sistema Oružanih snaga SFRJ. Zapovjednik TO je po položaju Milan Babić, dok je Milan Martić postavljen za njegova zamjenika i zapovjednika zaduženog za jedinice milicije u štabu TO .

O svemu Florence Hartmann je napisala:

“JNA je krenula u ostvarivanje druge faze svojeg projekta tijekom koje je trebalo poraziti Hrvatsku vojsku potpuno – ako situacija dozvoli te ostvariti punu suradnju sa srpskim pobunjenicima u srpskoj Krajini, omogućiti dovršenje izvlačenja preostalih dijelova JNA iz Slovenije, posebno voditi računa da će uloga srpskog naroda u BiH biti ključna za budućnost srpskog naroda u cjelini”.

Ovako je Srbija izbjegla optužbe za sudjelovanje u ratu

Velikosrpski plan tako je 20. kolovoza 1991. napravio iskorak, a Mihajlo Marković, ideolog SP Srbije izjavljuje:

“Primarni je srpski nacionalni interes da Republika Srbija tako vodi strategiju obrane srpskog naroda u Hrvatskoj da pred svijetom ne bude otpužena da sudjeluje u agresiji protiv RH. U našem je vitalnom interesu da obranu srpskog naroda u Hrvatskoj vodi JNA koja je i po našim zakonima i po međunarodnim mjerilima za to odgovorna. U našem je interesu u sadašnjoj fazi raspleta jugoslovenske krize da inzistiramo na Jugoslaviji (bez Hrvatske i Slovenije) a ne na Velikoj Srbiji. Nova granica treba u Hrvatskoj slijediti liniju razdvajanja srpskog i hrvatskog naroda. I upravo JNA treba da se domogne te granice.”

Istovremeno, srpski napadi ne prestaju. Borbeni zrakoplovi JRV-a bombardirali su kamp u Medulinu, te obližnje groblje, a Srbi nastavljaju s pljačkom nafte u Đeletovcima uz prešutnu suglasnost UNPROFOR-a. Teroristi iz Jagodnjaka napali su selo Petlovac u kojem se je nalazila ispostava Policijske stanice Beli Manastir. Pripadnici JNA i četnici opkolili su tenkovima i oklopnim vozilima policijsku postaju u Belom Manastiru. Ovo je samo dio operativnih akcija velikosrpskih agresora u Hrvatskoj, 20. kolovoza 1991. godine, podsjeća croportal.