Romski branitelj preživio, 17 ih poginulo: ‘Vidio sam da bi mogao biti džumbus’

Autor: Dnevno.hr/S.V.

Dan 8. studeni 1991. godine najtragičniji je dan Domovinskog rata za 129. karlovačku brigadu Hrvatske vojske. U samo jednom trenutku 17 pripadnika te postrojbe izgubilo je život (ukupno u Domovinskom ratu 129. brigada imala je 28 poginulih)…

Oko 14 sati zrakoplovi agresorske Jugoslavenske narodne armije napali su drvene barake karlovačkog poduzeća “Vodoprivreda” u Draganićkim Mrzljakima. Samo jedan pogodak rakete u samo središte barake bio je dovoljan da usmrti 17 hrvatskih vojnika, pripadnika 1. satnije 2. bojne 129. brigade, te rani njih 12. Bilo je to vrijeme odmora nakon ručka i prije polaska na stražu koju nisu nikada dočekali.





Zatečen stravičan prizor

“Eksplozija je ostavila stravičan prizor. Napola srušena drvena zgrada bila je puna razlomljenog stakla, drveta i željeza. Svuda po baraci ležali su komadi odjeće, razbijeni tanjuri, oružje i nepomična tijela”, zapisala je karlovačka novinarka Željka Pulez.

Neke procjene govore kako se radilo o odmazdi jer su hrvatske snage prethodnih dana postigle značajne uspjehe u zauzimanju vojarni JNA na karlovačkom području (Jamadol i Logorište).Tragedija je mogla biti i znatno veća jer su se u obližnjoj baraki nalazila minsko-eksplozivna sredstva dopremljena iz osvojenog skladišta u Jamadolu. U knjizi “I mi smo branili Hrvatsku – Romi u Domovinskom ratu”, događaja se prisjetio pripadnik 129. brigade Mile Hudorović:

Romski branitelj preživio i sve ispričao

“U Draganiću smo se formirali i kretali van na bojište. Kada je baza raketirana, tamo smo od Roma bili ja i Ivan Brajković, on je tamo bio ranjen. Mi smo taman završili s ručkom i išli smo van oprati manjerke i vidjeli smo neki avion kruži iznad nas i rekao sam Ivanu ‘ovaj bi mogao napraviti neki džumbus’, a veli Ivan ‘ma tko njega fućka, visoko je!’ I najedanput se samo ugase motori i on prema nama… Mi polijegali i bilo je dosta mrtvih i ranjenih. Mene zasula zemlja no brzo sam se ustao i potrčao po oružje ali džabe…”

U zrakoplovnom tzv jna raketiranju Draganićkih Mrzljaka poginuli su Josip Begović, Stjepan Belavić, Dragutin Bezjak, Damir Butković, Janko Galović, Milivoj Horvatić, Josip Knez, Slavko Loknar, Josip Luka, Zdravko Mejaški, Josip Miškulin, Stjepan Perak, Damir Petančić, Željko Pudina, Branimir Stipetić, Mirko Vejnović i Dražen Žilić. Na mjestu njihove pogibije podignuta je zavjetna kapela svetog Križa.