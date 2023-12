Romansa na vidiku: Milanović respektira Anušića, obojica vole oružje

Autor: Dnevno.hr/S.V.

“Hrvatska mora početi proizvoditi dio vlastitog naoružanja. Kada kažem dio, ne mislim na zrakoplove, helikoptere i složene sustave, već na streljivo, od osobnog kalibra do granata za topništvo. Ovaj rat u Ukrajini, ali i godine prije ovog rata, pokazuju da je to vitalno”, kazao je predsjednik Republike i vrhovni zapovjednik Oružanih snaga Republike Hrvatske Zoran Milanović na obilježavanju 32. obljetnice osnutka Hrvatskog ratnog zrakoplovstva.

Pojasnio je će se o proizvodnji dijela vlastitog naoružanja u budućnosti morati voditi računa i tome ozbiljno pristupiti. Iako nije zagovaratelj državne intervencije u svemu, kazao je da u nekim djelatnostima država može i mora biti jedini akter, a “to je proizvodnja streljiva”.

“Moramo se osloniti na vlastite snage”

“Europa to do sada nije bila u stanju, nije mogla, htjela ili nije shvaćala ozbiljno. Mi kao lojalna članica Europske unije i NATO-a pružat ćemo podršku kada god je to moguće i razumno. Ako sebi dobro želimo morat ćemo se osloniti na vlastite snage i definirati ono što je moguće”, poručio je predsjednik Milanović.

Čestitajući hrvatskim zrakoplovcima njihov dan, Predsjednik je rekao da je Hrvatsko zrakoplovstvo grana Hrvatske vojske koja je, nakon više desetljeća, došla tamo gdje je trebala biti i ranije i da je dobila modernu opremu.

“U ovom trenutku, vi po opremljenosti i modernosti svog naoružanja i opreme prednjačite u Hrvatskoj vojsci. To je jako dobro za Hrvatsku, to je dobro za vas koji služite Domovini. To tako ne smije ostati predugo jer isto tako i druge grane hrvatske oružane sile moraju ići ukorak s tim. To neće biti lako, to će biti skupo i komplicirano”, rekao je predsjednik Milanović dodavši kako je opremanje Hrvatskog ratnog zrakoplovstva jako skupo i da će drugo trajati.

Naposljetku, čestitao je svima koji su promaknuti i nagrađeni, a svim pripadnicima HRZ-a zaključno poručio:

Anušić se pohvalio Banožićevim projektima

“Stojite na ramenima titana koji su prije 30 godina kretali iz nemogućega i ginuli. Takvo vrijeme više nije. Imate priliku i čast raditi u puno boljim uvjetima i služiti onom istom čemu su služili i vaši prethodnici”.









“Samo ulaganjem u obranu možemo jamčiti sigurnu i mirnu budućnost našim građanima. Ulaganja u obrambeni sektor najveća su od Domovinskog rata. Uz projekte nabave višenamjenskog borbenog aviona Rafale i opremanje helikopterima Black Hawk, tu je cijeli niz manjih projekata, ne samo Hrvatskog ratnog zrakoplovstva, već i u svim granama Oružanih snaga Republike Hrvatske. Međutim, sva ova oprema i naoružanja ne vrijede ništa bez vas – pripadnika i pripadnica Oružanih snaga RH. Stoga ćemo nastaviti poboljšavati vaš materijalni položaj, uvjete rada i obuke. Vi ste ono najvrjednije što hrvatski narod ima”, poručio je potpredsjednik Vlade i ministar obrane Ivan Anušić čestitajući 32. obljetnicu ustrojstva Hrvatskog ratnog zrakoplovstva.









Osim Predsjednika Republike i vrhovnog zapovjednika Oružanih snaga RH i potpredsjednika Vlade i ministra obrane, na svečanosti je govorio i zapovjednik Hrvatskog ratnog zrakoplovstva brigadni general Michael Križanec.

Uz predsjednika Milanovića na obilježavanju Dana Hrvatskog ratnog zrakoplovstva bili su savjetnik Predsjednika za obranu Ivica Olujić, posebni savjetnik Predsjednika za veterane Domovinskog rata Marijan Mareković, pročelnik Vojnog ureda u Kabinetu za obranu i nacionalnu sigurnost Ureda predsjednika Ivica Kranjčević i pobočnik Predsjednika Vlado Čulina.