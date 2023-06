Rojs preuzima generalski zbor? ‘Skrivali su od mene da se sastaju ‘pod ljiljanima’: Sazvana hitna sjednica

Otkako su se bošnjački generali iz BiH sastali sa izaslanstvom HGZ-a u čije ime se pojavio predsjednik Marinko Krešić, potpredsjednici Mladen Kruljac i Frane Tomičić te pukovnik Marko Lukić, ne prestaje medijski “potres” koji urušava temelje najznačajnije generalske udruge.

Iako se unutar HGZ-a “trzavice” osjećaju već neko vrijeme, sada je sve eskaliralo “jednostranim sukobom” u kojem general Ljubo Ćesić Rojs izravno proziva predsjednika ove udruge Marinka Krešića zazivajući ostavke:

“Počele su neke igrice u kojima ja ne želim sudjelovati, a i da hoću – izgleda da se od mene kao zamjenika predsjednika neke stvari skrivaju. Ja kao zamjenik nisam znao s kojim će se bošnjačkim generalima sastati, a znamo kakvi su bili među njima! Umjesto da se razgovara pod slikom Šuška i Tuđmana, oni su se u našoj zemlji družili pod ‘ljiljanima! ‘Ne poštuje se Statut koji je meni svetinja”, grmi Rojs.





Zbog novonastale situacije sazvan je izvanredni sastanak Upravnog odbora Hrvatskog generalskog zbora na kojem će se se, doznajemo, raspravljati o 12-torici generala koji su otvorenim pismom osudili sastanak s Udrugom generala BiH te o “implikacijama koje su iz njega proizašle”:

“Pa valjda bi tema sastanka trebala biti odlazak četvorice generala u džamiju, a ne oni koji su se usprotivili sastanku s ljudima od kojih su neki osumnjičeni za ratne zločine nad Hrvatima u BiH. Zanimljivo je gledati kako ‘okreću pilu’ i zamjenjuju teze”, kaže Ljubo Ćesić Rojs o kojem se već sada naveliko priča kao o budućem predsjedniku Hrvatskog generalskog zbora:

“Iskreno, mene to ne zanima niti mi je to ambicija. Ali je činjenica da ne mogu mirno gledati ovakve katastrofalne i sramotne poteze vodstva. Vrijeđa me i kao čovjeka i kao generala. Svakako, očekujem da vodstvo HGZ-a na čelu sa Krešićem podnese neopozive ostavke na svoje dužnosti i da se sazove nova skupština. Zbog ovakvog vodstva su nam otišli brojni generali koji su imali neku vrijednost. Također, trebalo bi doći do izmjena u Statutu po kojem bi se češće birao predsjednik.”

Rojs kaže da je u posljednje vrijeme primijetio kako je “netko iz njihovih maknuo hrvatsku zastavu, a križ maknuo sa strane”:

“Ne znam što se događa u Udruzi koja je nekoć bila časna i kao takva primjer svima. Ne znam, ali ne mogu to mirno gledati.”