Rojs izbačen iz Hrvatskog generalskog zbora

Autor: Dnevno.hr/S.V.

Umirovljeni hrvatski general Ljubo Ćesić Rojs, nakon posljednje afere sa bošnjačkim generalima – izbačen je iz Hrvatskog generalskog zbora.

Iako je HGZ na svojim stranicama izdao priopćenje, iz njega se ne može iščitati da je došlo do izbacivanja Rojsa, no Ćesić je to sam potvrdio za medije.

“Upravni odbor Hrvatskog generalskog zbora je na izvanrednoj sjednici održanoj 13. lipnja 2023. razmotrio aktualno stanje te nakon četverosatne rasprave u kojoj su svi imali priliku iznijeti svoje stajalište, većinom glasova zaključio kako treba prestati s javnim međusobnim prozivanjima te sva eventualna nezadovoljstva ili prijepore prije svega rješavati sukladno odredbama Statuta i Kodeksa te drugih važećih odluka, a to znači unutar Hrvatskog generalskog zbora”, rečeno je u priopćenju.





HGZ: “Ne prihvaćamo anarhiju”

“Ukupna situacija u Hrvatskom generalskom zboru je stabilna i Hrvatski generalski zbor nastavlja odlučno djelovati sukladno svojim propisima, a prema prihvaćenim planovima rada. Hrvatski generalski zbor će se i nadalje boriti za međusobne odnose utemeljene na međusobnom uvažavanju i poštovanju, solidarnosti, kolegijalnosti, međusobnoj toleranciji i povjerenju, istinitosti, prijateljstvu i odanosti kako u djelovanju unutar HGZ tako i izvan njega, uvažavajući pravo na drugačije mišljenje i poštivanje mišljenja drugih, ali ne prihvaćajući anarhiju i nepridržavanje vlastitih propisa.”