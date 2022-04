ROJS FOTKAMA UZVRAĆA UDARAC! General priča da ga Tuđman nije poznavao: ‘Da vidimo koliko taj KOS-ovac ima slika s prvim predsjednikom!’

Autor: Snježana Vučković

Umirovljeni general HV i HVO-a i bivši predsjednik Federacije BiH Živko Budimir, reagirao je na nedavno izlaganje generala Ljube Ćesića Rojsa u Posušju na predstavljanju knjige ‘Samo Istina – ratni dnevnik generala Hrvatske vojske’, autora generala Rahima Ademija.

Ljut zbog riječi koje je Rojs na njegov račun izrekao u Posušju, Budimir je na njega priopćenjem bacio drvlje i kamenje pri čemu ga je nazvao “notornim lažovom, tekličem i šoferom ministra Gojka Šuška”.

Budimir žestoko napao Rojsa “Tuđman ga nije poznavao”

General Živko Budimir je tom prilikom kazao i kako pokojni predsjednik Franjo Tuđman uopće nije poznavao Rojsa, te da je u proljeće 1995. godine pitao “tko je to Rojs?”, a osim toga je izrazio sumnju u njegov ratni doprinos kazavši da ga “nije vidio ni na jednoj bojišnici”.

Pitali smo Ljubu Ćesića Rojsa kako je i zašto došlo do ovako žestokog medijskog obračuna, no on se ne čini previše uznemiren zbog oštrine Budimirovih optužbi, među kojima su spomenuta i neka nečasna djelovanja u Domovinskom ratu:

Rojs uzvraća fotografijama: “Neka on pokaže slike s prvim predsjednikom!”

“Ma, to su budale koje se, isprovocirane mojim potpisom za pomilovanje Perkoviću i Mustaču, sada masovno pojavljuju s različitim pričama. Pa, koliko je suludo izjaviti da me pokojni predsjednik Franjo Tuđman nije poznavao, a osobno sam ga dva puta vozio u Kninu 1995.?”, kaže nam Rojs potkrepljujući svoje izjave desecima fotografija na kojima je u društvu prvog hrvatskog predsjednika.

“Pitajte Budimira, kako to da nepoznati general dva puta vozi predsjednika RH dr. Franju Tuđmana? Kako to da se predsjednik Tuđman, njegovo osobno osiguranje i ja, 6. kolovoza 1995. godine spuštamo niz stepenice s Kninske tvrđave? Je li zakazalo osiguranje vodnika JNA Živka Budimira? Kako to da Tuđman ispod ruke drži generala Rojsa? Ovo o čemu priča vodničić JNA i provjereni partijski kadar… Ako priča o sastanku za dodjelu čina generala, to je moglo biti u rujnu mjesecu 1995. god. Ja sam čin generala dobio 14 rujna 1995 god”, kaže Rojs prilažući dokaz s potpisom vrhovnog zapovjednika dr. Franje Tuđmana.

Za kraj, Ljubo Ćesić Rojs poziva Budimira da on pokaže svoje fotografije s pokojnim predsjednikom Tuđmanom:

“Taj KOS-ovac, komunjara i vodničić JNA ima samo jednu, a čak i na toj sam opet ja – čovjek za kojeg Budimir tvrdi da ga Tuđman nije poznavao…”