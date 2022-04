ROJS ĆE DOBITI SLOM ŽIVACA! Hrvatski general tvrdi: ‘Tuđman je 95. pitao ‘tko je to Rojs’? On je notorni lažov’

Autor: Dnevno.hr/S.V.

Umirovljeni general HV i HVO-a i bivši predsjednik Federacije BiH Živko Budimir poslao je vrlo intrigantno priopćenje u kojem se osvrnuo na riječi generala Ljube Ćesića Rojsa izgovorene na predstavljanju knjige Rahima Ademija “Samo istina”.

Budimir je svoje priopćenje započeo zaključkom da se Rojs postavio kao jedini vlasnik istine, ali i jedini vjerodostojan procjenitelj i tumač doprinosa i zasluga sudionika u Domovinskom ratu iako je “notorni lažov”:

“Rojs je bio šofer i teklič”

“Neosporno je da je često bio u ulozi šofera i tekliča ministra Gojka Šuška prenoseći poruke i prevozeći pošiljke, te na taj način uspio postati njegova osoba od povjerenja, pa je tako činjenično bio prisutan u mnogim događajima i situacijama, kao što je ona koju u svom govoru spominje kada je predao SPG-9 i Stinger Draženu Miliću (nije ga Ljubo Ćesić Rojs upotrijebio) i dok se vraćao za Zagreb čuo na radiju kako je Kupres pao”, kaže general Budimir koji je u to vrijeme bio zapovjednik bojne 107 brigade HV koja je upravo tih dana 03.04.1992.godine izvela napad na Baranju.

“Izgleda da je bilo teže i odgovornije vozati autobus ili džip nego zapovijedati borbenim postrojbama u borbenim okolnostima. Rojsu i svim njegovim pomagačima i dodavačima sugeriram neka odu u Belišće i Valpovo gdje sam od prvih dana Domovinskog rata bio na zapovjednim pozicijama, a zapovjednik bojne već u Listopadu 1991. godine i saznaju istinu o mom ratnom putu do ulaska u 5 Gardijsku brigadu HV početkom listopada 1992.godine.”

Kada je brigadir Ivan Kapular sa 204. Vukovarskom brigadom preuzeo 5. GBR, Budimir je bio zapovjednik oklopno mehanizirane bojne u Našicama.

O rukama na volanu “ukrdenih automobila”

“Na molbu Ivana Kapulara preuzeo sam dužnost pomoćnika za logistiku, jer je brigadu napustio dotadašnji pomoćnik za logistiku Željko Pala, uz obećanje da ću za par mjeseci postati Načelnik stožera brigade. Kapular je to obećanje i ispunio već u travnju mjesecu 1993.godine. Jedan sam od onih koji je stvarao i ustrojavao 5. gardijsku brigadu HV kao jednu od elitnih postrojbi HV i moj doprinos u stvaranju te brigade zasigurno nije manji nego Kapularov”, piše u priopćenju generala HV-a i HVO-a.

U nastavku se ponovno osvrnuo na Rojsovu ulogu u Domovinskom ratu:

“Zahvaljujući činjenici da je, kada je postao ministar obrane, Gojko Šušak u liku i djelu Ljube Ćesića Rojsa imao lijevu i desnu ruku bila je presudna za obranu RH. Nisu to bili hrabri momci i djevojke od Vukovara do Dubrovnika koji su u gotovo nemogućim uvjetima, slabo ili nikako naoružani zaustavljali dobro naoružanu i organiziranu Srpsku vojsku potpomognutu četničkim dragovoljcima već je to bio Ljubo Ćesić Rojs s rukama na volanu, ne rijetko ukradenih automobila koje su nabavljali njegovi kadrovi u logistici.”

“Velikog vojskovođu nisam viđao na bojišnicama”

Spominjući bojišta od Zapadne Slavonije, Paulin Dvora, Baranje, Bosanske Posavine, Maslenice, Uskoplja i Tomislavgrada, Živko Budimir tvrdi da Rojsa niti na jednom nije vidio:





“Niti jednom za to vrijeme tamo nije došao veliki vojskovođa Ljubo Ćesić Rojs, pa ni da nešto donese. Sjećaju me se i pripadnici HVO u Boderištu nakon napada tzv VRS 20.04.1995.g. i pogibije 2 časnika i 3 vojnika (ukupni gubitci do vraćanja izgubljenih položaja bili su 10 pripadnika HVO-a) zbog nedostatka protuoklopnih sredstava koje nisu dobili zato što logistika iz Gruda, Ljube Ćesića Rojsa to nije odobrila.”

Budimir kaže da su njegove dužnosti u ratu bile puno složenije od Rojsovih “nošenja torbica, prenošenja poruka ili prijevoza ljudi ili sredstava u nerijetko ukradenim motornim vozilima”:

Kaže da je Tuđman pitao “tko je to Rojs?”

“Osobno sam, kao zapovjednik Združenog stožera VF BiH, nazočio sastanku političkog i vojnog vrha Herceg Bosne s predsjednikom RH dr. Franjom Tuđmanom i ministrom Gojkom Šuškom u proljeće 1995. godine, kada je Ministar Šušak prigovorio Vladi Šoljiću, ministru obrane Herceg Bosne, što pukovnik Ljubo Ćesić Rojs nije predložen za čin general bojnika.nTada je predsjednik Franjo Tuđman upitao “tko je taj Rojs?” (znači Predsjednik Franjo Tuđman tada nije ni znao tko je Ljubo Ćesić Rojs)”.









Budimr u priopćenju kaže da biti general nekih oružanih snaga, bilo kojeg roda, podrazumijeva posjedovati minimalno vojničko znanje koje podrazumijeva postavljanje barem voda, satnije ili bojne u obrani ili napadu, uporabe postrojbi, te i neka druga znanja koja ne moraju biti stečena naobrazbom već mogu biti i naučene iskustveno. Nemali broj časnika, bez prethodnog teoretskog vojnog znanja, savladavao je vrlo uspješno ta znanja iskustveno, na terenu u bojevim okolnostima, no:

“Osobno ne znam niti jedan slučaj ili bojište na kome je general Ljubo Ćesić Rojs postavio postrojbu bilo koje razine u obrani ili napadu, pa molim ako netko zna da me upozna sa tim primjerom, jer čovjek uči dok je živ. Možda general Rojs vjeruje kako je ovladao tim znanjima te ima želju to i dokazati, jer on i njegov prijatelj Dragan Čović politički djeluju u BiH kao da žele novi sukob”.

Kaže i kako je točno je da je ministar Šušak naložio Rojsu da mu riješi stan u Mostaru i napravi kuću u rodnom selu Viru:









“Taj sam velikodušni dar odbio uz komentar da je to previše, te da mi riješe stambeno pitanje u Mostaru da bih mogao sukladno zapovjedi obitelj preseliti iz Belišća gdje sam do rata živio. Istina je da se je Ljubo Ćesić Rojs sa ostalima iz logistike potrudio da onemogući rješavanje mog stambenog pitanja u Mostaru uz nadu da se na poziciji načelnika GS HVO-a neću dugo zadržati”, piše general Budimir i napominje kako on u ratu, a ni nakon rata – nije ništa “jamio”:

“Ja nisam ništa jamio”

“Ja nisam rasparčavo preko 700 milijuna maraka koji su iz proračuna RH odvojeni za Herceg Bosnu, nisam ukradena motorna vozila prikazivao kao nabavku za potrebe HVO-a i masno ih plaćao, nisam prodavao strojeve 66. Inženjerijske pukovnije (kako te nije sramota napadati Knezovića, bolje bi bilo da isplatiš proviziju čovjeku iz Posušja koji ti je našao kupca u Republici Srpskoj i Srbiji za kamione i bagere 66 cestovne pukovnije). Ja nema stan u Zagrebu, kuću na moru, kuću u okolici Zagreba, vikendicu na Kupresu. Svojoj braći, sestrama, zetovima, rođacima nisam rješavao zaposlenja, mirovine, invalidnine, stambena pitanja i razne druge privilegije. Nisam slao emisare u Republiku Srpsku da zastavim eventualne progone za ratni zločin. Nismo svi “jamili” Roli i zato imamo pravo i obvezu ukazivati na ono što smatramo pogrešnim, lošim i nemoralnim. Tvoje licemjerje nadraslo je tvoju taštinu, a da imaš mrvicu morala, napose nakon ovog skandala sa prijedlogom za pomilovanje Perkovića i Mustača, koji potvrđuje stav mnogih da si kao šofer autobusa na liniji za Njemačku bio suradnik SDB-a (UDBE), ne bi se više nigdje pojavljivao u javnosti a napose ne kao dopredsjednik Generalskog zbora i moralna vertikala Domovinskog rata”.

Na kraju, Budimir piše kako mora ukazati na Rojsovu izjavu “da u svojoj kući imaš 250 registratora dokumentacije i kojom kao da prijeti”:

“Očekujem od institucija RH, da nakon tvoga javnog priznanja o zloupotrebi položaja i ovlasti kojima si otuđio od RH ili Herceg Bosne dokumentaciju koja je njeno vlasništvo, te krivičnog djela prijetnje i ucjene u pokušaju, odmah reagiraju te oduzmu spomenutu dokumentaciju i pokrenu kazneni postupak za počinjena djela. Nakon potpore bivšim pripadnicima Jugoslavenske tajne policije koji su planirali i provodili progon hrvatskih domoljuba u vidu potpisa na prijedlogu za njihovo pomilovanje, pitam se da li je u tih 250 registratora bilo dokumenta koji su mogli pomoći generalu Praljku i ostalim iz Haške šestorke i drugim optuženima za ratne zločine”, stoji u Budimirovoj reakciji na Ćesićev govor u Posušju.