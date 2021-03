‘RAZORUŽAVANJE’ NA BANOVINI: Žene policiji predale 8685 metaka

Autor: Snježana Vučković

Unatoč mogućnosti da slijedom kampanje “Manje oružja, manje tragedija” dragovoljno i bez sankcija predaju oružje i druga ubojita sredstva, neki građani na području Sisačko-moslavačke županije i nadalje čuvaju nelegalno oružje, uglavnom zaostalo iz Domovinskog rata.

Vratile “kišu metaka”

Ipak, čini se kako kampanja koja traje već neko vrijeme, tek posljednjih dana dobiva smisao.

Nakon što je Policijska uprava sisačko-moslavačka krajem veljače javnosti predstavila moderniziranu verziju uspješne dugogodišnje kampanje Manje oružja – manje tragedija, jedna je građanka ovog vikenda policiji u Petrinji dragovoljno predala 8540 komada raznog streljiva koje je pronašla na tavanu. Istoga dana, piše Banija online, druga je građanka policiji u Petrinji predala 145 komada raznog streljiva. Slijedom kampanje „Manje oružja, manje tragedija“, kojom je omogućena dragovoljna predaja svih vrsta oružja i ubojitih sredstava, ove građanke neće snositi sankcije.

Podsjetimo, na poboljšanje kampanje prvi je reagirao muškarac koji je 7. ožujka zaprepastio sisačku policiju. On je dragovoljno predao ukupno 32,15 kilograma eksploziva, devet zolja, 20 ručnih bombi, 10 tromblonskih mina, 103 topničke granate, 204 detonatorske kapisle, 22 električne detonatorske kapisle, 220 metara detonirajućeg štapina, 10 metara sporogorećeg štapina, dvije automatske puške, tri mitraljeza, dvije papovke, dvije snajperske puške, dva vojna karabina, lovački karabin, puškomitraljez, malokalibarsku pušku, vojnu pušku, 5430 komada raznog streljiva, 99 okvira za automatsku pušku i druge razne dodatke za vojna naoružanja.

Potres pokazao pravo stanje stvari

Nitko ne zna koliko je oružja iz Domovinskog rata sakriveno iza porušenih zidova na Banovini, no opće je poznato da ga ima previše. To se i dokazalo nakon potresa kada je prilikom spašavanja osnovnih stvari “isplivalo” i dosta oružja.









“Ima ljudi koji to jednostavno ne žele vratiti i to je činjenica i mi to znamo. Naročito onda kad znate da ne smijete onda to skrivate. Gdje se to nalazi – najčešće u podrumu, na tavanu, ili negdje skriveni. Prema tome ako naiđete na tako nešto što vam se čini da bi moglo biti opasno, ne dirajte to, molim vas. Zovite policiju”, poručio je preko medija Branimir Bešlić, zamjenik gradonačelnika Petrinje.

„Zadnjih godina nije se ništa promijenilo. Politika povrata ne radi i više je pro forma. Ljudi predaju ili pokvareno ili potrošeno oružje. Ono ispravno i dalje drže kod sebe. Istraživanja pokazuju da Hrvatska ima jedan komad ilegalnog oružja po glavi stanovnika, a brojke su izuzetno visoke za cijelu regiju”, kazao je za DW vojni analitičar Igor Tabak.