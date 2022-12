RAZARAO DUBROVNIK PA ‘BLEBNUO’! ‘Napravit ćemo još stariji i ljepši’: Nakon svega ubijena mu kćer

Autor: Dnevno.hr/S.V.

Ovih smo se dana prisjetili trpnje Dubrovnika koji je tijekom Domovinskog rata pod napadima JNA, srpske paravojske i crnogorskih snaga podnio veliku patnju, te pretrpio veliku ljudsku i materijalnu štetu.

Božidar Vučurević iz Orašja (BiH) koji je svojedobno optužen za razaranje ovog hrvatskog, povijesnog dragulja, prije rata bio je profesionalni vozač kamiona. Ipak, kao suosnivač Srpske demokratske stranke 1990. godine, munjevito mijenja karijeru iz “šoferske” u političku, te postaje gradonačelnikom Trebinja. Vučurević je tada, smatralo je tužiteljstvo, odigrao važnu protivničku ulogu u Domovinskom ratu, obzirom da je upravo u Trebinju bila smještena logistička baza JNA s čije je pozicije opsjedan Dubrovnik.

Poznat po uvredljivim izjavama

Optužnica konkretno navodi kako je Vučurević kao predsjednik Skupštine općine Trebinje, predsjednik Srpske autonomne oblasti Hercegovine, predsjednik Kriznog štaba i ratnog štaba općine Trebinje kao i predsjednik Ratnog predsjedništva Trebinja, tijekom 1991. pa do 29. listopada 1995, djelujući individualno i u suradnji s predsjednikom Republike Srpske Radovanom Karadžićem, planirao, poticao, naredio i na drugi način pomogao u provođenju ideje stvaranja tzv. Velike Srbije na prostoru bivše Jugoslavije, okupacijom i pripajanjem dijelova teritorija Hrvatske i protjerivanjem hrvatskog stanovništva.





Ovaj osumnjičenik za ratne zločine poznat je po brojnim nebuloznim i drskim izjavama poput one kako će “kad uđu u Dubrovnik, napraviti još stariji i ljepši grad”, potom da će “kada uđe u Dubrovnik postati ministar turizma”, pa sve do vrlo mrziteljske poruke Dubrovčanima da “imaju dovoljno slane vode da piju kad nemaju slatke” i to u vrijeme kad su stanovnici opkoljenog grada ostali bez pitke vode.

Obiteljska tragedija

Ove je izjave Vučurević naknadno medijski “popravljao” tvrdeći kako si “izvađene iz konteksta”, te kako se u nekim slučajevima šalio, no niti najmanje mjesta za šalu nije ostalo kada ga je prije tri godine zadesila najteža životna tragedija.

Tada je, naime, na vrlo tragičan način okončan život Vučurićeve kćeri Ljiljane Ratković koja je ustrijeljena na radom mjestu u Trebinju. Dok je sjedila za šalterom u Zavodu za zdravstveno osiguranje, hicem u glavu presudio joj je suprug Slaviša Ratković, a nesretna Ljiljana ostala je na mjestu mrtva.