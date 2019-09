PUTINOVE OČI UPRTE U HRVATSKU! Danas smo se jako loše ponijeli prema poginulim Rusima na Banovini koje je ON OSOBNO odlikovao

Autor: Snježana Vučković

Danas, na 28. obljetnicu mučkog ubojstva ruskih novinara Viktora Nogina i Genadiya Kurinnoya, kod njihove spomen ploče cvijeće i svijeće ostavili su samo HND sa svojim predsjednikom Hrvojem Zovkom i Ivica Pandža – Orkan koji je i zaslužan za podizanje spomenika.

Ignoriranje Putinovih heroja

Nitko iz visoke hrvatske politike nije smatrao za shodno posjetiti mjesto na kojem se tijekom Domovinskog rata “pucalo na istinu” koju su ovi novinari htjeli pronijeti u svijet. Iako je činjenica da premijer, predsjednica ili barem njihovi predstavnici nisu smatrali za shodno odati počast poginulim ruskim novinarima, još je gore to što to nije učinio nitko iz ruskog veleposlanstva u Hrvatskoj. A to se zasigurno neće svidjeti njihovom predsjedniku, Vladimiru Putinu…

Naime, nakon 26 godina obavještajnog rata, Putin je 2017. godine odlikovao novinare koje su 1.rujna 1991. u selu Panjani kod Hrvatske Kostajnice, ubili pripadnici Jedinice za posebne namjene MUP Srpske autonomne oblasti Krajina Kaline Komogovina.

Ovaj je slučaj pretvoren u pravi diplomatski rat onoga trenutka kada su srpski teroristi za ubojstvo nesretnih novinara optužili Hrvate. Rusko parlamentarno istražno povjerenstvo bilo je raspušteno jer se vlastima u Moskvi nije svidjela istina koju su otkrili – da su ruske novinare ubili Srbi. Zbog svega toga, ubijeni ruski novinari nisu bili godina službeno proglašeni mrtvima, a do danas nisu pronađeni njihovi posmrtni ostatci.

Ovako se došlo do istine

Do obrata i konačne istine dovela je knjiga sveučilišnog profesora Vladimir Mukusev, koji je bio predsjednik istražnog povjerenstva ruskog parlamenta. „Ne pucajte, mi smo vaša braća“, naziv je nastavaka njegove prve knjige pod naslovom „Crna mapa – priča jedne novinarske istrage“ u kojima piše o svojoj istrazi i zaključcima te dokumentima i dokazima prikupljenima tijekom istrage. Viktor Nogin i Genadij Kurinoj su, naime, ubijeni 1. rujna 1991., u automobilu s diplomatskim pločicama SSSR-a, na potezu Kostajnica – Petrinja. Točnije, u selu Panjani, rusko vozilo presreli su srpski teroristi. Iako su Nogin i Kurinoj zavapili “Ne pucajte braćo, mi smo Rusi, mi smo vaša braća”, naoružani Srbi su izrešetali automobil i zapalili ga zajedno s tijelima.

Mukusov koji je svojim otkrićima tada ponovno zaintrigirao rusku javnost, zainteresirao je i samog predsjednika Vladimira Putina. Njegovim ukazom, novinari Viktor Nogin i snimatelj Genadij Kurinoj posmrtno su odlikovani zbog iskazane hrabrosti, požrtvovnosti i borbe za istinu. Činjenica da su ovi heroji stavljeni na marginu od strane ruskih veleposlanika, mogla bi stoga Putinu teško pasti…