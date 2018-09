‘PUKOVNIK HVO-A’ JE OBIČAN KRADLJIVAC AUTOMOBILA? Pravo lice ‘branitelja’ kojem je dodijeljen stan u centru Zagreba!

Priče poput ove o bivšem konzulu u Banjoj Luci, Bruni Paureviću, još do nedavno bi bile naslovljene sa „nevjerojatno” ili „kako je to moguće”. No, čini se kako je u Hrvatskoj uistinu sve moguće, pa tako malo koga iznenađuje da postoji pukovnik koji ne samo da nema status ratnog invalida na osnovu kojeg bi mu se dodijelio stan, nego nema niti status hrvatskog branitelja.

Priču o Paureviću načeo je Jutarnji list koji je, naime, otkrio da je Ministarstvo državne imovine a po naputku Ministarstva hrvatskih branitelja, na korištenje dodijelilo dodijeli stan od 80 m² u samom centru Zagreba.

Dobio stan, a nema status hrvatskog branitelja

Problem je nastao kada je otkriveno da je Paurević stan dobio bez ikakvih kriterija, iako je sasvim jasno da bez statusa hrvatskog ratnog vojnog invalida, o stambenom zbrinjavanju nema niti govora. Slučaj je dobio novu dimenziju kada je Bruno Paurević, baš poput Mije Crnoje koji je u najboljoj namjeri radio „sam za sebe”, priznanjem medijima otkrio kako uopće nema status branitelja i tako si zabio gadan autogol:

„Pukovnik sam Hrvatskog vijeća obrane (HVO), a postupak rješavanja statusa hrvatskog branitelja je u tijeku. Stan sam tražio za potrebe liječenja u Zagrebu”, kazao je Paurević.

Cijeli proces je, obzirom na okolnosti, zapravo tekao vrlo glatko. Bruno Paurević se sa zamolbom za pomoć pri stambenom zbrinjavanju njega i njegove obitelji obratio Ministarstvu hrvatskih branitelja koje ga je, obzirom da nema mogućnost davanja stana na privremeno korištenje i da Paurević nije podnio zahtjev za stambeno zbrinjavanje, zamolilo Ministarstvo državne imovine da mu daju stan u Petrinjskoj.

Ministarstvo državne imovine to je i učinilo, bez ikakve provjere o uvjetima, očigledno sluteći kako Ministarstvo branitelja ne bi preporučilo nekoga tko nije hrvatski ratni vojni invalid.

Otkaz zbog vožnje u ukradenom automobilu

Nikada se za ovo ne bi doznalo da Paurević nije počeo s nezakonitom adaptacijom stana pri čemu Ministarstvo državne imovine, ulazeći dublje u slučaj, shvaća da je Paureviću stan predan na korištenje bez ijednog uvjeta, te odbija s njim potpisati ugovor o daljnjem ustupanju stambenog prostora. No, tada nastaje prava drama, jer Paurević odbija izaći iz stana, a za njega se počinje urgirati sa svih strana, počevši od Ministarstva hrvatskih branitelja, pa do „jako važnih” ljudi iz HDZ-a, Bosne i Hercegovine kao i iz crkvenih krugova.

Poznanstva koja ima Bruno Paurević nisu od jučer. On je, naime, nakon rata i povratka iz Njemačke bio konzul u Republici Srpskoj, pa je u tom vremenu ostvario dobre odnose sa svećenstvom u Hrvatskoj i BiH, ali je 2007. dobio nečastan otkaz u Ministarstvu vanjskih poslova. U dio koji slijedi, teško je povjerovati…

Posebna jedinica prometne policije Paurevića je 2007. godine zaustavila na autocesti nedaleko Ivanić Grada u nedjelju navečer, zbog sumnjivih registarskih pločica. Tada je otkriveno da je mercedes koji je vozio ukraden te da je policiji predočio prometnu dozvolu i policu osiguranja drugog automobila. Zagrebačka policija ga je prepratila istražnom sucu zbog sumnje da je luksuzni automobil ukrao u Sloveniji, na njega stavio talijanske registracijske pločice i prokrijumčario ga u Hrvatsku u namjeri da ga prebaci u BiH. Paurević je tada dobio izvanredni otkaz, a tadašnji glasnogovornik Ministarstva vanjskih poslova izjavio je kako je “neovisno o posljednjoj aferi, Paurević određeno vrijeme bio pod posebnim mjerama zbog indicija o nepravilnosti u radu”.