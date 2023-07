Provjerili smo srpski mit o ‘pijanim i drogiranim ustašama’: Odgovori su apsolutni hit

Autor: Dnevno.hr/S.V.

Droga je, i to ona koja spada u lakše kategorije, po priči sudionika Domovinskog rata bila rijetka iznimka po hrvatskim bojišnicama. Unatoč tome, srpski neprijatelji širili su poznatu priču o “pijanim i drogiranim ustašama koje bacaju bombe i do 300 metara”. Tada još nisu znali da su Vukovarci izumili napravu kojim ih zasipaju “kinder jajima” i to na način da se bomba umetne u pušku, pa su se ovim izjavama gadno osramotili na srpskoj televiziji. Vremenom, ovaj je izum dobio naziv “pijani ustaša”.

Zbog velikog dometa bacanja bombe, Srbi vjerovali da su branitelji “drogirani”

Naime, prosječan vojnik ručnu bombu baca nekih 50-ak metara, ali kad se na pušku stavi metalna čašica koju su osmislili djelatnici Vukovarske Tehničke satnije, onda je domet bombe sasvim druga priča. Najveći učinak “pijanog ustaše” bio je psihološki, jer bi Srbi zbog ručnih bombi koje su padale u njihovo blizini, zaključili da su hrvatski branitelji tik uz njih – ili su pak potpuno pijani i drogirani.

Hrvatski branitelji kažu kako im je brzina razmišljanja, djelovanja i rasuđivanja u akcijama tijekom Domovinskog rata spašavala glavu. Većinom su, doznajemo, bili potpuno “čisti”, iako su zbog količine stresa i straha mnogi dotadašnji nepušači propušili, a neki su prije ili nakon “fajta” posegnuli i za čašicom alkohola.





“Jedan je redovno pušio marihuanu, ali smo ga poslali doma jer nam je bio teret”

Obzirom da je riječ o periodu od prije trideset godina kada mnoge sintetičke droge nisu niti postojale, a one koje jesu su bile teško dostupne, korištenja druga u redovima hrvatskih branitelja gotovo da uopće nije bilo. Osim iznimno.

“Imali smo dragovoljca koji je redovito pušio marihuanu, ali to smo s njim brzo riješili. Usporavao nas je i tako nam zadavao probleme. Kada je bio ‘napušen’, bio je potpuno beskoristan, pa nam je samo postao teret. Zapovjednik mu je rekao ‘stari, odi doma i skini se sa tog sra*a, pa dođi kad se očistiš’. Nikad se nije vratio”, priča nam T.B., veteran s Banovine.

Nakon fajta bi popili “jednu ljutu”

Među brojnim ispitanim veteranima Domovinskog rata koji uglavnom svjedoče kako se na “prvoj crti” nisu susreli s drogom, iznimno je priznanje bivšeg pripadnika Crnih mambi koji kaže kako su među njima bila čak dvojica.

“No, oni nisu drogu otkrili u ratu, nego su nam takvi došli. Što se ‘trave’ tiče, nje je bilo malo više od konkretnih droga, no sve to je bilo vrlo malo izraženo i gotovo nevidljivo golim okom. A to da smo se nakon uspješne akcije znali počastiti čašicom – to je istina“, kaže nam bivši “mamba”.

Inače, priča o ‘pijanim ustašama’ nastavljena je 2011. godine u tada zaraćenoj Libiji. Naime, po nacrtima Vukovaraca koji su u ratu osmislili “čašicu za izbacivanje bombe” od kojih je jedan Zvonimir Petrić, libijski ratnici su se dali u proizvodnju istih naprava koje su, navodno, i oni nazvali ‘pijani ustaša’.

Ovo je, zapravo, “pijani ustaša”

“Ratna proizvodnja bila je organizirana u prostoru nove alatnice Tvornice strojeva Borovo. Napravili smo ih, u serijskoj poluautomatskoj proizvodnji, sigurno desetak tisuća komada, mnogo više negoli ih je iskorišteno, ali branitelji su ih tražili. Šalica je imala navoj koji je odgovarao navoju za prigušivač i mogla se koristiti svaka puška koja je imala na cijevi takav navoj. Najviše se koristila PAP-ovka, bila je nešto duža, pa se bolje mogao odrediti kut, nanišaniti i uprijeti o zemlju, a municija je obvezno morala biti manevarska, ili školska, jer koristio se potisak plinova koji je izbacivao bombu s plastičnim uloškom.”









O napravi za izbacivanje bombe na što veću udaljenost, Pertrić je dodao i ovo.

“Uložak je zapravo služio kao svojevrsna brtva, kako bi se postigao odgovarajući tlak u cijevi nakon okidanja manevarskog metka. Šalice smo radili od čeličnih okruglih profila, tokarenjem. Plastične uloške radili smo iz plastičnih kalupa za proizvodnju obuće.”