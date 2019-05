PROŠAO JE CIJELI RAT: Odlikovanog branitelja prisilno smjestili u psihijatrijsku ustanovu

Autor: Dnevno

Zbog izazivanja požara u neubrojivom stanju, što je za posljedicu imalo veću materijalnu štetu, 50-godišnji Ivica M. iz okolice Čazme prisilno će biti smješten u psihijatrijsku ustanovu, a o njegovoj daljnjoj sudbini odlučivat će liječnici, piše bjelovar.live.

Takvu je nepravomoćnu odluku, naime, ovih dana donio Općinski sud u Bjelovaru koji ga je osudio za kazneno djelo protiv opće sigurnosti – dovođenja u opasnost imovine općeopasnom radnjom ili sredstvom. Inače, riječ je sudioniku Domovinskog rata od 1991. do 1994. godine koji je odlikovan Spomenicom Domovinske zahvalnosti te medaljama Bljesak i Oluja.

Pijan zapalio kamion

On je proglašen krivim jer je 22. studenoga 2017. godine, oko 2.50 sati u Grabovnici pored Čazme, u dvorištu M.G.-a, u stanju alkoholne halucinoze, ušao u kabinu njegova kamiona te upaljačem zapalio spužvu. Vatra je ubrzo zahvatila cijeli kamion, a oštetila je i Audi koji je bio parkiran u blizini. Širenje požara na obiteljsku kuću, na sreću, spriječila je brza intervencija čazmanske Javne vatrogasne postrojbe.

Tijekom suđenja optuženi je u svom iskazu rekao kako se ne smatra krivim.

“Otišao sam k susjedu po cigaretu. Kada sam dolazio u dvorište, nisam primijetio kamion. Kada sam odlazio, primijetio sam vatru u dvorištu. Ne znam na koji je način došlo do požara na kamionu. Nisam zapalio taj kamion i ne znam kako bi se upaljačem mogao zapaliti kamion. Policajci su me prvo odvezli na hitnu u Čazmu, a zatim u Vilu Mariju Bjelovar (Psihijatrijski odjel) i ne sjećam se što se poslije događalo. Nakon dva tjedan sam premješten u bolnicu u Popovači”, rekao je, među ostalim, optuženi 50-godišnjak.

”Bijele vještice”

Tijekom suđenja saslušani su i svjedoci te nekolicina oštećenih od kojih je jedan ispričao kako je optuženog sreo nešto ranije tog dana.

“Oko 18.30 sati došao je do mene te spominjao da ga hoće bijele vještice. Otpratio sam ga do puta, a on se ubrzo vratio s lopatom kojom je udarao po nogostupu tvrdeći da su tamo nekakve vještice. Oko dva sata u noći sam ga vidio kako svijetli baterijom, onda je nekamo otišao…”, posvjedočio je jedan od oštećenika. Sud je naručio i psihijatrijski nalaz u kojem, među ostalim, stoji kako je kritične zgode optuženi bio pod utjecajem ”vidnih i slušnih halucinacija”.

Psihijatar: ”Nije mogao shvatiti vlastito postupanje”

“Kod optuženika se radi o tzv. psihotičnim komplikacijama, akutne opitosti kod alkoholičara što uključuje psihotične fenomene koji nastaju tijekom ili neposredno nakon uporabe alkohola, a uključuju halucinacije, pogrešno prepoznavanje, sumanutosti (najčešće paranoičnog tipa i/ili s idejama odnosa), psihomotorni nemir i abnormalni afekt koji može biti u opsegu od intenzivnog straha do ekstaze… Zbog alkoholne halucionize nije mogao shvatiti vlastito postupanje niti vladati svojim postupcima. Postoji visoka vjerojatnost da bi optuženi mogao počiniti novo kazneno djelo ako u potpunosti ne apstinira od konzumiranja alkohola i ne nastavi psihijatrijsko liječenje”, stoji u nalazu bjelovarske psihijatrice koja je preporučila smještanje optuženika kao neubrojive osobe u psihijatrijsku ustanovu, što je Općinski sud i prihvatio.