PRONAŠLI SMO POLICAJCA IZ VUKOVARA! Pitali smo ga je li istina da je 91. mučio Hrvate u logoru: ‘Molim vas, ne ljutite se…’

Autor: Snježana Vučković

Bivši logoraš i pripadnik 109. vinkovačke brigade Zvonko Dumendžić u prethodnom je razgovoru za naš portal, govoreći o svojim logoraškim danima u Begejcima izjavio kako je tada brutalno premlaćivan od pripadnike srpske paravojske (puni podaci poznati redakciji) koji danas radi kao vukovarski policajac:

“Bila je 2007. godina kada me zaustavio kod trgovine Velepromet na Sajmištu. Tražio me prometnu i vozačku dozvolu. Nisam mogao vjerovati svojim očima… Bio je to on. Policajac. Hrvatski policajac!”, ispričao nam je Vukovarac koji sada živi u Zadru.

Prijavio mučitelja kojeg je sreo u Vukovaru

“Pitao sam ga ‘jel znaš tko sam? Sjeti se Begejaca! Sjeti se kako si mi slomio rame! Visjela mi je ruka!’ On je ustuknuo korak unazad, a ja sam bijesan izašao odbijajući mu dati dokumente. Otišao sam na policiju i rekao im da im je kolega četnik i da mene sigurno neće legitimirati.”

Dumendžić nam je zatim opisao kako je čovjeka za kojeg tvrdi da ga je u dva navrata žestoko pretukao, počeo redovito viđati na vukovarskim ulicama. Zbog toga ga je, kaže, 2019. godine prijavio DORH-u, no unatoč ovim teškim optužbama i činjenici da je od podizanja kaznene prijave za ratni zločin prošlo već dvije godine, muškarac koji se sumnjiči je i dalje djelatnik policije. Stoga smo odmah kontaktirali DORH kako bi provjerili postoji li uistinu takav predmet u njihovim ladicama.

“Istina je da je Zvonko Dumendžić podnio kaznenu prijavu protiv navedene osobe i da su u tijeku izvidi koji su sukladno odredbi članka 206.f stavka 1. ZKP-a tajni”, potvrdio nam je zamjenik županijskog državnog odvjetnika Zvonko Kuharić.

Prijavljeni policajac ostao zatečen

Bez puno muke došli smo do vukovarskog policajca kako bi provjerili navode da je u Begejcima “prvi puta Dumandžića tukao na ‘magarcu’ za drva, a drugi puta šipkom sve dok nije prokrvario” zbog čega je i danas pun ožiljaka , no naš sugovornik je ostao prilično zatečen:

“Žao mi je, ali ne bih davao nikakve izjave…”, kazao je uznemireno i dodao: “molim vas da se ne ljutite…”.

Na naše inzistiranje da nam potvrdi je li uistinu još uvijek djelatnik MUP-a, kratko je rekao:









“Jesam.”