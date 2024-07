Procurili novi detalji u vezi vojnog roka: Samo pod jednim uvjetom se može izbjeći

Autor: N.K

Uvođenje obveznog vojnog roka sve je bliže, a tako su i sve češće rasprave o ovoj temi u javnosti. Mnogo je nedoumica i pitanja u vezi toga kako će točno izgledati vojna obuka mladih Hrvata, a na neka pitanja odgovorio je Ivan Jušić, ravnatelj Uprave za ljudske potencijale Ministarstva obrane Republike Hrvatske (MORH). On je jutros gostovao u emisiji “Dobro jutro, Hrvatska” na HTV-u, gdje je komentirao motive za ponovno uvođenje obveznog vojnog roka.

Vojni rok je zamrznut 2008. godine i zamijenjen dobrovoljnim služenjem. Jušić je istaknuo da članak 47. Ustava Republike Hrvatske nalaže svim građanima sposobnima za vojnu službu da su dužni braniti svoju zemlju, osim onih koji zbog vjerskih ili moralnih razloga imaju prigovor savjesti te nisu dužni obavljati vojne dužnosti.

“Mladići koji će biti pozvani na temeljno vojno osposobljavanje popunjavat će pričuvne postrojbe Hrvatske vojske. Oni koji se odluče za profesionalnu službu mogu nastaviti karijeru u HV-u, gdje će biti osposobljavani za različite rodove, službe ili struke, ovisno o njihovim znanjima i vještinama,” rekao je Jušić.

Punoljetni muškarci

Obvezni vojni rok odnosit će se isključivo na punoljetne muškarce, dok će žene i dalje moći sudjelovati u dragovoljnom vojnom osposobljavanju. Jušić je naglasio da je jedan od glavnih razloga za uvođenje obveznog vojnog osposobljavanja osiguravanje nesmetanog popunjavanja pričuvnih postrojbi.

Prema Jušiću, vojni rok neće biti kraći od dva mjeseca niti dulji od tri. “Trenutno dragovoljno vojno osposobljavanje traje dva mjeseca i to je model koji možemo preslikati na novu situaciju. Jedan od prijedloga je da to trajanje bude do tri mjeseca,” pojasnio je.

Dodao je kako će odlazak u vojsku za neke ročnike predstavljati prvo odvajanje od roditelja, što će biti dio njihovog odrastanja i sazrijevanja. Potvrdio je da Hrvatska vojska za početak sljedeće godine ima dovoljno časnika i dočasnika za provedbu temeljnog vojnog osposobljavanja.









Tko ne mora u vojsku?

“Neke kategorije mladića, poput onih koji idu na studij ili se nalaze u inozemstvu, imat će pravo na odgodu, ali će se odrediti krajnji rok za služenje,” rekao je Jušić. Mladići će prije odlaska u vojsku morati proći zdravstvene preglede, a oni koji se pokažu nesposobnima neće biti pozvani na služenje vojnog roka.









“Za njih će uvjeti biti nešto lakši nego za ulazak u profesionalnu vojsku, neće morati raditi testove tjelesne spremnosti. Nakon završetka obveznog vojnog roka, oni koji ne izaberu vojni poziv bit će raspoređeni u pričuvne postrojbe u skladu sa svojim prebivalištem,” zaključio je Jušić.