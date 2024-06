Procurila dva modela obveznog vojnog roka, a evo što Hrvati misle: ‘U svijetu se zvecka oružjem’

Nakon što je odmah po preuzimanju ministarske dužnosti u MORH-u najavio povratak obveznog vojnog roka, ministar Ivan Anušić javnosti je obznanio kako za sve hrvatske mladiće starije od 18 godina ova obveza započinje 1. siječnja slijedeće godine.

Još se samo čeka, kazao je ministar obrane, da politička odluka stupi na snagu, a otkrio je i kako ovoga puta neće biti “izvlačenja” kroz priziv savjesti koje je u prijašnjem služenju vojnog roka iskoristilo 90 posto obveznika. “Nosit će se grablje i motika, recimo, vreće kada se budu stavljali nasipi od mogućih poplava, nosit će se neke druge stvari. Oružje neće morati nositi, ali će svoju dužnost i obvezu prema državi morati odraditi”, poručio je Anušić.

Oružane snage koje su pripremile model i Ministarstvo obrane spremni su za provođenje temeljnog vojnog osposobljavanja, i za model od dva mjeseca i za model od tri mjeseca. Model od dva mjeseca preslikao bi dragovoljno vojno osposobljavanje koje trenutačno traje dva mjeseca, odnosno osam tjedana, doznaje Večernji list.

Naknada od 900 eura mjesečno

Dragovoljno vojno služenje integrirat će se u obavezno vojno osposobljavanje – tko bude htio, moći će se prijaviti. Motivirat će se služenje obveznog vojnog osposobljavanja, moguće je, doznaje se, i da će biti plaćeno kroz naknadu – ona sada za dragovoljno vojno osposobljavanje iznosi 900 eura mjesečno. Osim toga, još je nekoliko ideja koje se razmatraju. Razmišlja se tako da onima koji odsluže temeljno vojno osposobljavanje taj rok uđe u radni staž, a možda i da imaju prednost pri zapošljavanju.

Što se civilnog roka tiče, on će se definirati zajedno s MUP-om, civilnom zaštitom te lokalnom i regionalnom samoupravom. Sve će biti, ističe se, unutar ustavnih okvira jer priziv savjesti ustavna je kategorija.

Čitatelji su jasni

“Svaki sposoban, zdrav mladić bi trebao proći osnovnu vojnu obuku. Najviše radi discipline, da se nauči redu, slagati svoju obuću, robu, na vrijeme ustati i leći, naučit se slušati i biti samostalan. Osnovno rukovanje oružjem naučiti. Bio sam ročnik kao i mnogi te smatram da svaki zdrav muškarac treba svoje odslužiti tri mjeseca dovoljno, ne mora biti 6 niti više”, kaže Marijan, čiji je odgovor prikupio dosta reakcija.

“Da na odsluženje obveznog vojnog roka u miru, u rat ne više nikada i nikome”, piše čitateljica Suzana. “E da naši dečki, tj. sada već stariji, nisu služili vojni rok i imali znanje sad ne bi imali našu lijepu Hrvatsku! U svijetu se zvecka oružjem, osnovno znanje vojne obuke je svima potrebno”, misli Snježana. “Imam dva sina i podržavam vojni rok”, komentar je čitateljice Katice. “Da, to je jedno lijepo iskustvo za mladića od 18 godina”, misli Ladislav. “Ja sam bio šest mjeseci. Bilo mi je milina. Pozdrav za Tigra”, piše Kristijan. “I muško i žensko, ovoj novoj generaciji je prijeko potrebno”, komentar je Josipe.

Hoće li ovo podijeliti zemlju?

I ministar Anušić smatra kako je, s obzirom na aktualnu geopolitičku i sigurnosnu situaciju u Hrvatskoj i svijetu, nužno uvesti određene promjene i ponovno uvesti temeljno vojno osposobljavanje: “Riječ je o obuci mladića nakon koje će oni baratati osnovnim vojnim vještinama i steći osnovno vojno znanje. Smatram da je izrazito bitno, jer će tako postati spremniji za sve buduće izazove ne samo u vojnom smislu nego i u svakodnevnom životu.”

On je istaknuo kako je naknada za dragovoljno vojno osposobljavanje povećana na 900 eura, a kazao je i da se nada kako ova odluka neće podijeliti stanovnike zemlje. No, čini se da je do toga već došlo jer je peticija protiv služenja obveznog vojnog roka već pokrenuta, a do sada ju je potpisalo već 1700 ljudi.