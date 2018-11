PRIZNANJE AGRESORA: Vukovar su branili fanatici! Tukli su se za svaku kuću i UBILI 1503 NAŠA VOJNIKA!

Autor: S.V.

U danima sjećanja na žestoke borbe u Vukovaru, ne sudjeluju samo Hrvati.

Te dane jako dobro pamte i zapovjednici agresorske vojske koji su, u cijeloj silini pobjedničkih hvalospjeva, ipak odali priznanje nevjerojatnoj upornosti i odvažnoj borbi vukovarskih branitelja.

U želji da obrane Vukovar, u taj su grad pristizali dragovoljci iz cijele Hrvatske. Uz već formirane postrojbe koje su tamo našli, zajednički su se borili onim što im je bilo pri ruci. Mnogi branitelji grada – heroja nisu odustajali do posljednje sekunde, pa ni po cijenu vlastitog života.

Upravo o takvim ljudima za srbijanske medije govorili su generali JNA koji se smatraju “najzaslužnijima” za razaranje Vukovara:

“Zauzmete prostor, a oni su sutra iza vas!”

“Hrvati su se na tim prostorima jako dobro branili. Oni su doveli fanatike i ti fanatici su se branili od kuće do kuće. Na primjer, postoji ulica sa onim šahtovima – ako zauzmete taj prostor, oni se sutra pojavljuju iza nas. Onda smo donijeli odluku da se svi šahtovi zavare, da ih ne mogu koristiti. Vukovar je imao jako veliku i široku kanalizaciju, a oni su to pretvarali u skladišta i tamo su se mogli godinama braniti jer su raspolagali velikim materijalnim sredstvima. Vukovar je bio okružen njivama sa kukuruzom – oni su te njive koristili za dovlačenje pojačanja i za snabdjevanje. Kada smo Vukovar hermetički zatvorili, taj problem je bio potpuno riješen i za 17 dana, kad sam ja primio dužnost, završili smo problem sa Vukovarom i tu se stalo”, kazao je general JNA, Života Panić.

S druge strane, srbijanski generali JNA priznali su na koji su način doživjeli Arkanovce, Bele orlove i ostale četničke postojbe koji su im stali uz bok:

A evo što su kazali o četnicima…

“Naše državno rukovodstvo je donijelo odluku da se sve paravojne jedinice izbace. To smo mi djelimično sproveli. Sve te jedinice su vraćene nazad, a neke smo i hapsili. Međutim, Arkanova jedinica – koliko mi je poznato, on nikada nije imao više od 50-100 ljudi – bila je u sastavu MUP-a. On za vojsku nije bio paravojna jedinica. MUP je držao sjeverni dio, pokojni Stojčić je bio komandant i to je bilo van struktura vojske.

Jednom je on došao kod mene da vidi što može učiniti. Ja sam mu dao određene zadatke koje bi taj MUP trebao izvršiti i oni su to lijepo uradili. Međutim, kada je pala noć, oni su se povukli. Separatističke hrvatske jedinice su ponovo popunile taj prostor i sutra se ponovo ide na osvajanje. Jedinicama JNA se u to vrijeme takvo što nije moglo dogoditi– kad jedinica dođe i zauzme određeni prostor, drži ga dok ne dođe druga jedinica koja nastavlja djelovanje.

Inače, možda je bilo pojedinačnih grupa koje su ubijale ili išle iz neke materijalne koristi. To su bile grupe koje mi nismo mogli uhvatiti. One dođu, završe posao i napuste taj teritorij”.