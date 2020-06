Pripadnici hrvatske vojske trče ‘Od velikog do malog Vukovara’ – u znak sjećanja na žrtve rata

Pripadnici Gardijske oklopno-mehanizirane brigade (GOMBR) sudjeluju na 3. memorijalnom ultramaratonu “Od velikog do malog Vukovara” koji se održava od 19. do 21. lipnja na dionici dugoj 305 kilometara – od Vukovara do Sunje, izvijestilo je u subotu Ministarstvo obrane.

Na maratonu se trči neprekidno 37 sati u znak sjećanja na sve žrtve ova dva herojska mjesta. Cilj utrke je zapaliti svijeću i “svijetlo” Vukovara donijeti u Sunju te utrkom spojiti Vukovar i Sunju, navodi se u priopćenju.

Prije starta ispred križa na Dunavu u Vukovaru zapaljene su svijeće svim poginulim hrvatskim braniteljima u Domovinskom ratu.

Na startu maratona sudionicima se obratio i zapovjednik Gardijske oklopno-mehanizirane brigade brigadni general Mijo Validžić koji je čestitao udruzi koja je organizirala maraton kojim prenosi vrijednosti Domovinskog rata na mlade generacije.

“Žrtva naših poginulih branitelja ne smije se zaboraviti. Nama pripadnicima Hrvatske vojske čast je sudjelovati na ovakvom događanju i imate našu potporu, u ime svih pripadnika hrvatske vojske želim vam puno sreće i vidimo se u Sunji”, poručio je.

Treći Memorijalni ultramarathon održava se na inicijativu Udruge rekreativnog trčanja Nexe Tream iz Našica, a u zajedničkoj organizaciji s Općinom Sunja, Gradom Našice i Osječko-baranjskom županijom te Hrvatskom vojskom.