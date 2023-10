Prije pokolja u Srebrenici odradila intervju sa Mladićem: Primijetila je nešto stravično na njemu

Autor: Dnevno.hr/S.V.

U emisiji “Bermudski trougao” koja se bavi načinom rada medija, u goste je pozvana eminentna novinarka bogatog opusa Aleksandra Nikšić.

Aleksandra Nikšić danas je urednica BBC-a na srpskom jeziku, no 90-tih je radila za američki Time i kao takva je bila jedna od prvih novinara koji su ušli u Srebrenicu.





Mladić je bio drugačiji: “Trebalo mi je biti jasno da se nešto sprema”

Ispričala je kako je neposredno prije zločina u Srebrenici radila intervju sa Ratkom Mladićem. Tom je prilikom, izjavila je, na Mladiću primijetila očigledne promjene:

“Radila sam puno intervjua s njim, ali to je bio razgovor koji je bio najupečatljiviji zbog načina na koji je razgovarao i govorio. On nije ni riječju spomenuo što će se dogoditi, ali je u tom trenutku bio najmanje 30 posto drugačiji od čovjeka s kojim sam razgovarala četiri ili pet mjeseci prije toga. Kad se osvrnem sa ovom pameću, sa ovim iskustvom i sa znanjem, trebalo mi je biti jasno da se nešto veliko sprema.”

Dodala je kako je Ratko Mladić čovjek koji je tijekom ratova na Balkanu doživio najveću negativnu transformaciju:

Transformacija koju bi mogli objasniti samo psihijatri

“Dobro se sjećam ljudi koji su sa njim došli iz Knina i bili spremni s njim ići do posljednjeg daha, metka, čega god, a kojih se on riješio na vrlo ružan način jer nisu ispunjavali nešto što je njemu kasnije postalo bitno. Nije jedini koji se promijenio, to su jednostavno drugačiji uvjeti života i razmišljanja, pa i opsesija postaje sveprisutna. Koji su razlozi, psiholozi i psihijatri mogu bolje objasniti.”

Vidljiv je, kazala je, bio njegov prijelaz iz jugoslavenstva i apsolutne posvećenosti petokraki na šapki u istu vrstu opsesije nacijom.









“Promijenio je odnos prema ljudima oko njega. Djelovao je kao netko tko nikome ne vjeruje i inzistirao je da zna apsolutno svaku crtu, svaku točku, svaku kotu… I konačno, bila je vidljiva opsjednutost završavanjem i okončavanjem onoga što je on smatrao da je bitka za spas srpskog naroda i sa ove i sa one strane Drine”, prenosi Oko.rts.