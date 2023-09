Priča sina kojem su iz kuće izbacili stare roditelje ‘steže grlo’: ‘Želim da cijela Hrvatska sazna što su im učinili’

Autor: Snježana Vučković

Nakon višegodišnje pravne bitke kojom je šibenski bračni par Petrić pokušao dokazati vlasništvo nad etažom nekretnine u kojoj su proveli više od 40 godina, Goran i Manda, oboje oboljeli 73-godišnjaci, na kraju su izgubili sudski spor i deložirani su iz svog doma.

Goran je hrvatski branitelj i ratni vojni invalid sa srčanim oboljenjem, sinkopom i visokim tlakom, a njegova supruga boluje od teške šizofrenije. Uz ovo psihičko oboljenje, Manda zbog šećerne bolesti svaki dan prima inzulin…

“Želim pravdu za svoje roditelje”

Njihov sin Ivica Petrić, također je bivši branitelj i odmah na početku našeg razgovora naglašava kako su njegovi roditelji zbrinuti i kako ovo nije još jedna “socijalna” priča:





“Nije ovo materijalna priča, već priča o pravdi. Moji su roditelji sada kod mene i osjećaju se dobro. Kao obitelj držimo do dostojanstva, no smatramo da su nam je hrvatske pravne institucije izbacivanjem mojih roditelja duboko narušile, a to je nešto sa čime se neću pomiriti.”

Ivica koji se i do sada pravnim putem grčevito borio kako bi dokazao da su njegovi roditelji bespravno izbačeni, kaže da bi to isto za njih učinio njegov brat:

Prije deložacije preminuo im je mlađi sin

“Učinio bi to da je živ. Bio je obiteljski čovjek i također hrvatski branitelj, no prije tri mjeseca je preminuo od moždanog udara, pa sam sada sam u borbi protiv sramotne nepravde nanešene mojem ocu i majci. Preminuo je u 47. godini života u bageru, na radnom mjestu.”

No, što se zapravo dogodilo i kako je došlo do deložacije ovih dvoje 73-godišnjaka koji su tek pokopali mlađeg sina?

Bračni par Mandić u jednoj od etaža kuće u Šibeniku živjeli su po usmenom dogovoru Gorana i bliskog rođaka (majke su im bile rođene sestre) koji je kao mladić otišao živjeti i raditi u Italiju, a koji im je pravo na uživanje dao do njihove smrti. Međutim, obitelj pokojnog vlasnika kuće koji nije ostavio oporuku i kojoj je nekretnina pripala na ostavinskoj raspravi, ovaj usmeni dogovor nije uzela u obzir, te je zatražila iseljenje Gorana i Mande:

“Za taj dogovor na sudu se pojavilo šest ljudi koji su svjedočili u korist moga oca, međutim izjava tih svjedoka uopće nije bilo u obrazloženjima odluke. Nasljednici nekretnine (svi su italijanski državljani) odmah su nakon smrti vlasnika 2016. godine zatražili iseljenje mojih roditelja i to koristeći igru riječi pri čemu su tvrdili da je očev pokojni bratić mojim roditeljima etažu dao na uživanje do njegove, a ne njihove smrti. I tada je započeo pravni pakao…”









Nije tražio stan od Ministarstva branitelja jer je vjerovao dogovoru

Naš sugovornik kompletnom dokumentacijom ukazuje na brojne nepravilnosti šibenskog suda koji im je, u konačnici, odbio prijedlog za odgodom ovrhe (OVDJE), a u kojem je navedeno da su Petrići cijeli svoj životni vijek bili uzorni i mirni građani čime su nakon 10-gosišnjeg boravka u nekretnini ostvarili zakonsko pravo na etažu u kojoj su živjeli.

“Moj otac je kao HRVI imao priliku (i još je ima) na stambeno zbrinjavanje, no nikada nije išao za tim. I naravno da nije, jer je vjerovao da će u ovoj kući živjeti do kraja života. Dakle, nije se ‘okoristio’ svojim braniteljskim pravom koje bi mogao ostaviti svojim potomcima jer je smatrao da su oni i majka zbrinuti. Ponavljam, moji su roditelji zbrinuti kod mene i uopće mi nije u cilju alarmirati braniteljski resor, a osobito ne želim da javnost ovaj apel shvati kao poziv u bilo kakvu materijalnu pomoć. To nam ne treba. Trebam pravdu za svoje roditelje, mog oca, mene i pokojnog brata koji smo prilikom ratovanjem vjerovali da stvaramo pravičnu zemlju. Istina, sada smo ispali manje važni od stranih državljana, ali ne želimo biti ‘jednakiji od jednakih’. Želimo samo da se poštuje slovo zakona.”

Dokumentirane dokaze o korupciji i kriminalu poslao svim institucijama

Ivica Petrić je, između ostaloga, Europskoj komisiji, DORH-u, Ministarstvu pravosuđa, Uredu Predsjednika RH, Uredu Predsjednika Vlade, Saboru i još brojnim relevantnim institucijama poslao predstavku o korupciji i organiziranom kriminalu u hrvatskom pravosuđu. (OVDJE)









“Moji su bolesni roditelji nakon 44 godine grubo izbačeni bez ikakvog materijalnog prava. Naglašavam da kupac za ovu kuću već postoji, a riječ je o ženi u trećoj životnoj dobi koja se umirovila kao djelatnica pravosuđa i koja već posjeduje dvije nekretnine. Također, sutkinja izjavu o reviziji nije poslala u zakonskom roku, prihvaćale su se krivotvorene isprave, nezakonito se pogodovalo i trgovalo utjecajem, pere se novac, prima se mito… Sve u svemu, baveći se slučajem svojih roditelja, došao sam do katastrofalnih spoznaja da se u našem pravosuđu zakon krši gdje god je to moguće. Ipak, najgora spoznaja mi je da smo moj bolesni otac, pokojni brat i ja nakon rata tako slijepo vjerovali u neku bolju i pravedniju zemlju. Da to nije tako – imam crno na bijelo.”