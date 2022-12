PREŽIVIO STRIJELJANJE! STRAŠNO OTKRIĆE NA ‘ŠTEFANJE’: Četnici ih poredali pred zid i pucali. Osvijestio se kraj mrtvog oca i brata.

Autor: Dnevno.hr/S.V.

Na današnji dan 1991. prije 25 godina, u zaselku Marinovići kraj sela Bruška kod Benkovca, pronađeno je deset tijela masakriranih hrvatskih civila u dobi od 20 do 70 godina.

Ljudi koji su čudom preživjeli krvavi pir lokalnih četnika, posvjedočili su da je bezumni napad izvršen 21. prosinca:

“Imala sam tada svega 15 godina. Moje selo Bruška, zaselak Marinovići, smješteno je u srcu Bukovice. Kamen i zelenilo. Mir. Mjesto je bilo s “miješanim stanovništvom”, a u šest kuća su živjeli lokalni Srbi s prezimenom Drača i Dobre. Kolale su razne informacije i dezinformacije, a mi smo redovito slušali i gledali TV vijesti i čekali što će se dogoditi. Uskoro smo počeli živjeti bez struje”, opisala je Jasne Marinović u knjizi “Koracima nade u istinu”.





Jasna (15) preživjela pokolj: “Ubili su i Srbina Svetu”

Dodala je i kako je u selu živio i Srbin Sveto Drača, koji se “ponašao kao Hrvat”. Pokušavali su ga mobilizirati u njihovu krajinsku vojsku, ali on je to odbijao, dok je mogao. Vršili su veliki pritisak na njega, ali on se uporno oglušavao na njihove pozive. Te noći, prisjetila se Jasna, ubijen je i Sveto:

“Oko 20 sati bila sam u kući s majkom, dvije susjede i rođakom Draganom Marinovićem, kojem je to bila zadnja večer u svojoj kući. Netko je pokucao, ja sam izašla u hodnik i upitala ‘tko je?, a muška osoba mi je odgovorila ‘milicija Krajine, Martićevci’. I tad su ispalili rafal iz automatske puške. Odlučile smo pobjeći iza kuće preko dvorišnog zida prema vinogradima i onda se čuo rafal, počeli su pucati po nama. Osjetila sam neku čudnu toplinu, manje fizičku bol i pomislila kako ovo sigurno ne ću preživjeti. Tada sam pogođena s dva metka, u kuk i desnu ruku. Pala sam na zemlju i ostala ležati, bila sam pri svijesti. Mama je bila udaljena od mene 4-5 metara i povikala je u očaju ‘ajme meni, ubiše mi Jasnu!’ Sve više i više me je boljelo. Na moje zapomaganje Jeka je odlučila otići po pomoć u najbližu kuću, ne sluteći kakav će prizor tamo zateći. Vidjela je ubijenog supruga Petra Marinovića, rođake Duška i Roku Morinovića te susjeda Svetu Draču, Srbina mobiliziranog u JNA koji im je bio u posjetu. Oni su bili postrojeni uza zid i strijeljani, s njima je bio i Ante Marinović koji je pogođen s pet metaka i čudom ostao živ.”

Preživio strijeljanje

O tome kako je preživio strijeljanje, opisao je sam Marinović. Naime, on, njegov brat, otac, tetak i susjed Stevo Drača te su večeri kartali i pili kada su im Martićevci pokucali na vrata:

“Rekli su ‘dižite se sa stola, hajde vanka’, izveli nas iz kuće, poredali pred zid i počeli pucati. Sveto i tetak Petar su počeli trčati pa su pucali na njih i ubili ih na vratima dvorišta. Ja sam pao pokošen s pet metaka zajedno s ocem i bratom. Nakon što sam se osvijestio kraj mrtvog oca i brata, otišao sam kroz šumu do sela Klanjeva draga, udaljenog 6-7 km, gdje su me primili rođaci koji su pozvali Hitnu pomoć.”

Službene vlasti tzv. Republike Srpske Krajine, u svom službenom izvještaju odnosno “Krivičnoj prijavi protiv nepoznatog učinioca krivičnog djela”, a istražni sudac SAO Krajine izvršio je i očevid, utvrdile su da su civili lišeni života na svirep i podmukao način.