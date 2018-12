‘PREŽIVIO JE PAKAO RATA, ALI OVO NEĆE’: Preminula natjecateljica Farme bila je kći heroja HOS-a

Autor: S.V.

U mjestu Topolje kod Ivanić Grada, jutros oko pet sati došlo je do prometne nesreće u kojoj je smrtno nastradala Edita Ptičar, sudionica “Farme” čijem smo izlasku iz ovog TV showa mogli svjedočiti prije dva tjedna.

Osim gledatelja koji su Editu proglasili najzabavnijom osobom ovog reality showa, u njezinu smrt nikako ne mogu povjerovati niti pripadnici HOS-a, postrojbe u kojoj je ratovao i njezin otac.

T. Ptičar bio je maloljetni dragovoljac Domovinskog rata, pripadnik HOS-a i 100% ratni vojni invalid koji je imao priliku okusiti i nekako preživjeti pakao rata. No, kažu njegovi suborci, tragičnu Editinu smrt – neće preživjeti:

“Plačem satima. Predobar je čovjek… Ljudina. Srce će mu puknuti, bojim se da ovo neće preživjeti”, kazao je Damir Markuš, također pripadnik HOS-a.

Koliko je Edita bila vezana uz svog oca, može se iščitati iz jedne od njezinih objava:

“Ne mogu zamisliti ni jednu veću potrebu u detinjstvu od one za očevom zaštitom! Jedan otac vrijedi kao stotinu učitelja! Znam da više nikada neću naći osobu u svom životu koja može biti kao moj otac, to je praznina koju može ispuniti samo on i nitko drugi! Otac je osoba koja me naučila cijeniti sebe. Uvjerio me da sam divna osoba tako što mi je pokazao da sam najvrjednije od svega što ima u životu! Imati najboljeg tatu na svijetu, najvećeg heroja, zaštitnika, prijatelja… Najveće je bogatstvo! Jedino kako ti mogu vratit za to je biti najbolja kćer na svijetu, bit tu kad je najpotrebnije i brinut istom snagom kojom si ti brinuo!

Lov ju dedi”