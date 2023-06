Presvukao se u staricu i prešao na srpski teritorij: ‘Izviđao sam skoro dva dana, nisu me ništa pitali’

Autor: Dnevno.hr/S.V.

Borna Marinić mlad je i vrlo perspektivan hrvatski povjesničar koji Domovinski rat ima u “malom prstu”. Sva svoja znanja, između ostaloga, prenosi putem svoje stranice Domovinskirat.hr a osim nekoliko dokumentarnih filmova koje je radio za HRT, bio je i novinar TV kalendara.

No, pun pogodak postigao je svojim podcastom nazvanim ‘Gdje si bio ’91.’ putem kojih je kroz priče hrvatskih heroja ovu tematiku približio i mladim naraštajima. Izvrstan izbor gostiju koji svojim vjerodostojnim pričama dočaravaju “ozračje na prvoj crti”, ovaj podcast čine sve gledanijim, a svaki novi, sve iščekivanijim.

Od “Niškog specijalca” do heroja Domovinskog rata

Jedan od heroja koji su sjeli u Marinićev stolac je general Mladen Mikolčević Padobranac, heroj Domovinskog rata koji je kod nas poznat kao “Niški specijalac u Hrvatskoj vojsci”.





Naime, Mikolčević je 1991. godine uspio pobjeći iz JNA te se kao vojnik sa izvrsnim ratnim vještinama, priključio Zboru narodne garde. Jedan je od osnivača bojne Frankopan, specijalne postrojbe Glavnog stožera Hrvatske vojske, u kojoj je bio dozapovjednik, a njegova priča o bijegu je filmska.

Padobranac je, ispričao je, svladao stražara vojne policije u Nišu, pa bos preskočio zid i bježeći preko farme svinja došao do tvrđave u kojoj je sačekao autobus. Vozio se u prtljažniku sve dok nije izašao iz Niša, nakon čega se dokopao hrvatskog tla.

Presvučen u staricu prešao na srpski teritorij

Iako je svaka Mikolčevićeva rečenica iznimno zanimljiva, akcija u kojoj se prerušio u staricu i otišao u izviđanje na srpski teritorij – fascinantna je. Događaj se, kazao je u emisiji, zbio u Sunji:

“Sunja je bila u vrlo teškom položaju, a Peša je bio zapovjednik. Kratko smo se našli sa Ivanom Bobetkom u Sisku i dobili zadaću: preći Savu skelom”. Tamo smo se našli s Pešom. Morali smo znati što imamo sa druge strane fronte jer su informacije od tadašnjih obavještajaca bile apsolutno nepouzdane. Ja sam se presvukao u staricu i prošao prugu između njih bez da me itko pogledao jer su domaćem stanovništvu dozvoljavali da dođu nahraniti koke i ostalo blago. Oni su me vidjeli, ali me nisu kontrolirali, pa sam na njihovoj strani bio skoro dva dana. I vratio sam se po danu, bez ikakvog skrivanja,. Niti su me što pitali, niti kontrolirali. Obavještajci su nam rekli da tamo ima malo ljudi, međutim ja sam tamo vidio priličan broj domaćih rezervista i dovedenih postrojbi koji su se spremali za akciju.”

Nakon tog izviđanja su ih, kaže, dobro “minobacački poklopili” i cijela se crta pomakla, iako su obavještajne službe tvrdile da je broj neprijatelja zanemariv i da ih “ne treba dirati”.