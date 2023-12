Preminuo jedan od vodećih napadača na Škabrnju: Umro je nekažnjen u Benkovcu

Autor: Dnevno.hr/S.V.

U Benkovcu je preminuo Milenko Radak, jedan od vodećih napadača na Škabrnju kojem se u Hrvatskoj sudilo za teške ratne zločine nad civilnim stanovništvom u tom mjestu 18. studenog 1991. godine.

Škabrnjani su ogorčeni zbog čovjeka koji je umro nekažnjen jer dobro pamte suđenje na kojem Radak prema žrtvama nije pokazao niti malo poštovanja, a na kojem se provukao kroz “iglene uši”.





Škabrnjani: “Odlazi na vječni sud”

“Krvnik Škabrnje, pripadnik Dragovoljačkog voda koji je počinio najstrašnije zločine nad civilima i hrvatskim braniteljima u Škabrnji. Iako je nakon uhićenja 2004. na suđenju utvrđeno da je pripadao navedenoj postrojbi zbog nepostojanja materijalnih dokaza, oslobođen je krivnje. Mrtve oči ne vide a mrtva usta ne govore. Nakon teške bolesti Milenko Radak odlazi na vječni sud, bez odvjetnika, svjedoka i materijalnih dokaza. Neka mu bude suđeno po djelima njegovim”, kaže škabrnjska braniteljica Danka Dražina.

Podsjetimo, 2014. godine na Županijskom sudu u Zadru sudilo se tada 39-godišnjem Milenku Radaku iz Bukovića kod Benkovca zbog sumnje da je počinio ratni zločin protiv civila u Škabrnji i Nadinu 1991. godine. Radak je godinu prije uhićen u Benkovcu kada se sa obitelji vratio iz Sombora u Hrvatsku, a optužnica ga je teretila da je kao zapovjednik II. specijalnog voda tzv. Teritorijalne obrane Benkovac ušao u Škabrnju i sudjelovao u ubijanju civila kada su ubijene 34 osobe.

Problematično formulirana optužnica

Iako je, po sudskom obrazloženju, “nedvojbeno utvrđeno da je sudjelovao u napadu” na hrvatsko selo, na sudu su se pri donošenju odluke vezali uz činjenični opis iz optužnice.

“Taj je opis u najmanju ruku problematičan i neodređen, te ne sadrži bilo kakvu konkretizaciju pojedinačne radnje optuženika”, rekao je u obrazloženju presude sudac Branimir Zorica.

Sudac je objasnio da je u sudskom postupku nedvojbeno utvrđeno da je Radak sudjelovao u početku napada na Škabrnju, kao i to da je prethodno obučavao srpske dobrovoljce učeći ih rukovanju oružjem. Neosporno je i to da je Radak zaista bio pripadnik Specijalnog dobrovoljačkog voda koji je izvršio napad na Škabrnju, no:









Na sudu nije pokazao pijetet prema žrtvama

“Formulacija iz optužnice o tome kako Radak nije spriječio ubojstva potpada pod tzv. zapovjednu odgovornost, no ona je inkorporirana u hrvatski kazneni zakon tek nedavno, a retroaktivna primjena zakona nije dopuštena. U tom se slučaju moglo koristiti međunarodno pravo”, rekao je Zorica, međutim, u optužnici tako nešto nije bilo navedeno.

Nakon izricanja oslobađajuće presude, sudac Zorica se osvrnuo na ponašanje u sudnici.

“Ovdje smo se naslušali uvreda Radakova odvjetnika Luke Šuška, koje je upućivao tužitelju, Sudu i stradalnicima Škabrnje. Naprosto je nevjerojatno da ni Luka Šušak ni Milenko Radak nisu ni jednom riječju pokazali elementarno poštovanje ni pijetet prema stradalnicima stravičnog zločina u Škabrnji. Stoga na kraju postupka ovom sudskom vijeću ostaje gorak okus u ustima”.

Milenko Radak bit će pokopan 06. studenog u Benkovcu, a Škabrnjanima će ostati gorak okus zbog činjenice da je srpski specijalac koji je sudjelovao u napadu na njihovo mjesto – do smrti nekažnjeno živio u Hrvatskoj.