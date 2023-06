‘PREKO NJIHOVIH KOSTIJU PROLAZILE SU CIJEVI PLINOVODA!’ Anđa iz Berka: ‘Prvo su našli mog muža, danas njegovog brata, još tražim svekra’

Autor: Snježana Vučković

Iz masovne grobnice u Šarviz Doli u blizini Vukovara, ekshumirani su posmrtni ostaci najmanje 11 osoba, od kojih su četiri identificirane u travnju, a današnjom identifikacijom obitelji su prihvatile DNA nalaze za još pet osoba nestalih u Domovinskom ratu.

Sve osobe nasilno su odvedene tijekom rujna i listopada 1991. s područja Vukovara i Berka, muškog su spola i u dobi od 25 do 60 godina, a među danas identificiranima su dva civila iz Vukovara i tri hrvatska branitelja iz Berka: Marin Kujundžić (1954.), Josip Madajček (1958.) i Milan Latković (1960.).

Obitelj žrtve: “Sretni smo kad dobijemo jednu kost”

Anđa Kujundžić iz Berka upravo se vratila sa identifikacije suprugova brata Marina Kujundžića. O onome što ona i njezina obitelj prolaze već više od trideset godina, kaže, progovorit će samo zbog jednog razloga – da se tako nešto više nikada ne dogodi:





“Osjećaj kada konačno pronađete člana obitelji, teško je opisiv. To je jedna cijela kombinacija osjećaja tuge i zadovoljstva jer se, na neki način, ta agonija završava. Veliki dio ljudi koji su imali sreću da im se ovo ne događa, teško prihvaćaju da se obitelj raduje jednoj, jedinoj pronađenoj kosti.”

Prolazili poljima na kojima su bile kosti njihovih najmilijih

Naša sugovornica kaže kako je bilo teško svakodnevno hodati i obrađivati polja pod kojima su bile kosti njihovih sinova, supruga, očeva. Napominje kako su 2003. godine cijevi plinovoda postavljane preko kostiju žrtava. Ipak, smatra kako su ovakve uspješne identifikacije nužne i za njihove potomke:

“Kada se ta stranica zatvori, naša će djeca lakše ići dalje. Odgajamo ih u vjeri i ne želimo da odrastaju s pričama o ‘ustašama i četnicima’. Želimo da se ovakav rat i bezumno krvoproliće više nikada ne dogodi.”

Na žalost, stranica obitelji Kujundžić još uvijek nije zatvorena:

Teška sudbina obitelji Kujundžić

“Moj suprug se također godinama vodio kao nestali, no i on je još prije identificiran. Pronađen je zakopan bez glave, šaka i stopala. Danas je identificiran njegov brat, no još uvijek tragamo za njihovim ocem, mojim nesretnim svekrom koji je odveden u svojoj 81. godini. Moja je svekrva također bila zatočena u logoru u Berku u kojem je bila tučena. Traže se još četiri muške i jedna ženska nestala osoba iz Berka, a do sada ih je sveukupno pronađeno 40.”

Anđa Kujundžić nerado spominje načine na koji su pogubljeni njihovi najmiliji. Ipak, kaže:









“Na današnjoj je identifikaciji objavljeno da su sve žrtve imale prostrijeljene glave… No mi, obitelji mučki ubijenih ljudi koji su desetljećima u iščekivanju, jednostavno smo spremni na sve. Taj period nas je na neki način očvrsnuo i natjerao da prihvatimo ono što ne možemo mijenjati. Ali, svojim iskustvima možemo i želimo doprijeti do ljudi i natjerati ih da shvate kako se to jednostavno više ne smije ponoviti”, zaključuje žena koja je u Berku izgubila supruga, suprugova brata i svekra.