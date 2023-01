PREKIDA SE ŠUTNJA! ‘DEDAKOVIĆA SU PREBILI KAO PSETO’: ‘Svi znaju da je Manolić bio kolovođa u zatvaranju heroja Vukovara’

Autor: Dnevno.hr

Umirovljeni brigadir Hrvatske vojske Branko Borković (Mladi Jastreb), u srijedu je bio na Markovom trgu i prosvjedovao pred Vladom.

Nakon nekog vremena na razgovor ga je primio premijer Andrej Plenković koji je od Borkovića doznao kako problem tkz. “Manolićeve komisije” donesen nakon pada Vukovara – još uvije neriješen.

Podsjetimo, riječ je komisiji koja je istraživala pripremu i vođenje obrane Vukovara, a koja je u konačnom izvještaju zapovjednika obrane Vukovara Milu Dedakovića i osobe iz njegovog kruga te čelnika HSP-a Dobroslava Paragu prozvala za rušenje ustavnog poretka, a u čijem se kontekstu spominjalo ime Branka Borkovića i Siniše Glavaševića.





“Umjesto da im zahvale, oni su ih zatvorili i na njih svalili krivnju”

Udruga hrvatskih branitelja Domovinskog rata ’91. Branku Borkoviću daje bezrezervnu podršku:

“U ovom otvorenom dosjeu, Borkovića i Milu Dedakovića Jastreba, ali i druge branitelje ovoga grada, optužuje se za izdaju, kriminal i tko zna za što sve ne. Umjesto da im se nakon okupacije Vukovara dala iznimna zahvala, ratne zapovjednike Vukovara, koji su se nekoliko mjeseci krvavo borili, ondašnja hrvatska Vlada dala ih je čak i zatvoriti, a Dedakovića i prebiti kao pseto. To im je bila nagrada i priznanje za sve što su radili i uradili za obranu Vukovara, a samim time i cijele Hrvatske. Dakle, Komisija za utvrđivanje činjenica oko okupacije Vukovara, vrlo je brzo obavila svoj posao, svalivši svu krivnju na zapovjednike obrane ovoga grada.”

Iz ove udruge kažu da je glavni “kolovođa” izvješća-optužnice nastale 5. i 6. prosinca 1991. – Josip Manolić:

“Riječ je o čovjeku koji je optužio i neke druge hrvatske domoljube za ‘izdaju’ domovine, a kojem se zbog njegovih političkih i inih ekscesa nikada ništa nije dogodilo. Za sve ono što je činio, odavno je trebao biti procesuiran.”

“Sramno je da je Manolićev potpis i dalje na lažnom dokumentu”

Predsjednik ove udruge branitelja Mladen Pavković svojedobno je s Borkovićem radio na knjizi objavljenoj pod nazivom “Rušitelj upravnog poredak”:

“U ovoj knjizi, koju sam zajedno s Borkovićem priredio i uredio, mogu se naći sve okolnosti koje su ga pratile u vrijeme Domovinskog rata, a vjerno je opisano i kako su ga nakon dolaska iz Vukovara u Zagreb uhitili, kao najvećeg kriminalca, i kako su na taj način s njim i postupali. Manolić je sa svojim izvješćem naprosto dao ‘zeleno svjetlo’ da se protjeruje i goni one koji su bili na braniku Domovine, dok je on ispijao ‘viski’ negdje na sunčanoj terasi zagrebačkog Gornjeg grada. Ovo Izvješće, gdje se Borkovića i ostale, optužuje da su bili ‘rušitelji ustavnog poretka’ još do danas nije opovrgnuto, pa se neki pitaju- čeka li se da Manolić ode s ovog svijeta, pa da će tek onda o njemu raspravljati? Dakle, Borković je u pravu: pod hitno treba preispitati sramno ‘manolićevo’ Izvješće komisije za utvrđivanje činjenica o okolnosti vođenja obrane Vukovara i svemu onome što se dogodilo nakon toga. Sramno je da je potpis Manolića i dalje na ovom kontraverznom i lažnom dokumentu”, kaže Pavković.