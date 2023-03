PREDSJEDNIK ODLUČIO! ‘Ovi ljudi moraju postati generali’: Pročitajte njihove impresivne ratne puteve

Autor: Dnevno.hr/S.V.

Predsjednik Republike i vrhovni zapovjednik Oružanih snaga Republike Hrvatske Zoran Milanović donio je odluke od dodjeli počasnog čina Oružanih snaga Republike Hrvatske brigadiru Iliji Rašiću i brigadiru Mati Bilonjiću.

Brigadirima Rašiću i Bilonjiću dodijeljen je čin počasnog brigadnog generala, a na svečanom uručenju u predsjedničkom uredu, Milanović je kazao:

“Borili ste se kada je bilo najteže”

“Služili ste domovini, borili ste se kada je bilo najteže, bili braća po oružju, po zajedničkom cilju. Te stvari se ne zaboravljaju i što vrijeme više prolazi – radi onih koji tada nisu bili rođeni ili su bili premladi – te događaje moramo, sada možda više nego prije desetak godina, isticati i stalno ponavljati.”





Predsjednik Milanović dodao je kako su ulaskom Hrvatske u NATO i Europsku uniju ostvareni hrvatski ciljevi.

“To su ciljevi koji su ispunjeni. Međutim, to su usputni ciljevi u odnosu na ono što je ostvarivano ’91., ’92., ’95. godine, a u čemu ste sudjelovali – obrani i oslobađanju Hrvatske. Ono što ste vi napravili na početku, to je ono na čemu se sve gradi, to je ono što je smisao sam po sebi, a to je hrvatska država i obrana opstojnosti hrvatskog naroda. Pozivam vas na dijalog, vaš uzajamni i svih vas, koji ste onda kada je bilo najopasnije i najkritičnije bili

zajedno, da to budete u danima zrelosti i starosti”, zaključio je predsjednik Milanović.

Impresivni ratni putevi

Počasni brigadni general Hrvatske vojske Ilija Rašić sudjelovao je u Domovinskom ratu od početka listopada 1991. Godine u 108. Brigadi Hrvatske vojske Slavonski Brod i Zapovjedništvu IV. ZP OSRH Ston. Odlikovan je Spomenicom domovinskog rata, Spomenicom domovinske zahvalnosti, Redom hrvatskog trolista, Redom bana Jelačića, Redom hrvatskog pletera i Redom Nikole Šubića Zrinskog. Završio je Ratnu školu Oružanih snaga Republike Hrvatske “Ban Josip Jelačić”. Ujedno je i general-bojnik Hrvatskog vijeća obrane.

Počasni brigadni general Hrvatske vojske Mato Bilonjić sudjelovao je u Domovinskom ratu od početka srpnja 1992. Godine u Zapovjedništvu II. ZP OSRH – Đakovo. Odlikovan je Spomenicom domovinskog rata, Redom hrvatskog trolista, Redom bana Jelačića, Redom hrvatskog križa, Redom kneza Domagoja s ogrlicom, Spomenicom domovinske zahvalnosti i Redom Nikole Šubića Zrinskog te medaljom Iznimni pothvati. Završio je Zapovjedno-stožernu školu „Blago Zadro“. Ujedno je i brigadni general Hrvatskog vijeća obrane.