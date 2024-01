Poznati hrvatski general digao ruke od svega: ‘Napuštam vas, dodirnuli ste dno’

Autor: Dnevno.hr

Otkako je general Ljubo Ćesić Rojs grubo izbačen iz Hrvatskog generalskog zbora čiji je, valja podsjetiti, jedan od utemeljitelja, u ovoj udruzi baš ne cvjetaju ruže.

Naime, baš u vrijeme održavanja njihova redovitog Sabora koji je održan protekle subote, brigadni general Marjan Biškić odlučio je napustiti Hrvatski generalski zbor. Sudeći po tonu dopisa koji im je poslao, a koji posjedujemo – Biškić je ovom udrugom razočaran u svakom segmentu:

“Želio sam zajedno s drugim generalima i zapovjednicima iz Domovinskog rata koji su bili na generalskim ustrojbenim mjestima, od HGZ-a izgraditi instituciju u kojoj je biti član prestiž za svakog generala HV, HVO i MUP RH. Instituciju, čije će se javne poruke iščekivati, iščitavati i proučavati… Instituciju, u kojoj će hrvatski branitelj, Domovinski rat, Hrvatska i Hrvati u BiH, biti iznad svega”, kaže Biškić i dodaje kako nije uspio u tome.

Napustio HGZ ne birajući riječi

“Moje ideje, moji prijedlozi pisani ili usmeno izrečeni na skupštinama – saborima nikada nisu ni raspravljeni, niti su nailazili na plodno tlo i prihvaćani. Moji zadnji prijedlozi za ostavke vodstva HGZ- a i održavanje izvanrednog izbornog sabora, u trenutku kada je HGZ-a među braniteljima i u javnosti došao na najnižu razinu, ostali su bez reakcije. Organizacijom dva nestatutarna sabora, u mjesec i pol dana, dodirnuli ste dno iz kojeg ne možete izaći i nitko više ne može vratit ugled HGZ-a”, navodi Biškić-

Biškić je istakao “uobraženost i egoizam” u vodstvu HGZ-a. “Želja za zadržavanjem izabranih pozicija u HGZ-u koje je zadnjih godina prevladalo u vodstvu, kobni su bili za bilo kakav uspjeh i ugled HGZ-a. Voda sve odnese ili opere, a sramotu koju ste braniteljima nanijeli javnim obračunima i postupanjima, ne može. Od danas nisam član HGZ-a i molim da me brišete iz evidencija i mailing liste HGZ-a, te zabranjujem da moje ime javno spominjete”, zaključuje u dopisu.

Da je Sabor održan nelegalno i mimo Statuta, tvrdi i general Ljubo Ćesić Rojs koji je očekivao da će ga pozvati na kako bi objasnio da je protupravni izbačen. Dodaje i sramotnim da zbog održavanja Sabora gotovo nitko iz HGZ-a nije otišao na sprovod Brune Zorice Zulua.

Rojs: Između 10 do 15 generala spremno napustiti HGZ

“Za mene je i ovaj Sabor nelegalan. Kao prvo, tvrdim da nisu imali kvoruma, odnosno potreban broj članova. Na fotografijama sam vidio da je bilo nazočno tek toliko generala koliko stane u kombi udruge, dok su ostali bili članovi, ali bez generalskih činova. Opet su zaobišli i Statut. Samo Skupština je mogla donijeti odluku da se nekog izbaci iz HGZ-a.”

On dodaje kako je između 10 do 15 generala koji su dobili činove potpisane od dr Tuđmana spremno napustiti HGZ. “Izgleda da je to i glavni cilj onih koji na daljinski upravljaju s Krešićem. Ostati će samo oni koji se nazivaju gemišt bojna ili jorgan bojna. Očito su cijeli domovinski rat prespavali u toplu pod jorganom ali su ih za te zasluge debelo nagradili Mesić i Josipović.”