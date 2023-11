Poznati forenzičar ustvrdio smaknuća na Ovčari: Srbi ga ismijali da analizira životinjske leševe

Ovčara kao prva masovna grobnica po veličini u Hrvatskoj, otkrivena je 22. listopada 1992. godine kada je Tadeusz Mazowiecki, posebni izaslanik Komisije za ljudska prava Ujedinjenih naroda, u svom izvješću objavio da je pronađeno točno mjesto masovne grobnice na Ovčari.

U prosincu 1992. te ožujku 1993. dr. Clyde Snow i njegov tim rade prva probna istraživanja grobnice, no ekshumacija posmrtnih ostataka žrtava pokolja tada nije bila moguća zbog srpske okupacije tog područja pa su snage UNPROFOR-a godinama do reintegracije čuvale mjesto masovne grobnice, kako bi spriječile uklanjanje dokaza o do tada najvećeg pokolja u Europi nakon Drugog svjetskog rata.





Srbi ismijavali zaključke forenzičara

Dr. Clyde Snow iz Chicaga tada je po prvi puta službeno izjavio kako ima jasne dokaze o masovnim egzekucijama, no njegove je zaključke Srbija ismijavala tvrdeći kako je na Ovčari u jame isključivo zatrpavana uginula stoka prikupljena nakon epidemiološke sanacije terena, rugajući se kako su elitne snage UNPROFOR-a čuvale 30 tisuća životinjskih lešina.

U rujnu i listopadu 1996. započele su ekshumacije iz masovne grobnice koje je trajalo 40 dana. Ekshumirano je 200 tijela, a do srpnja 2006. godine identificirane su 194 osobe, ubijene u dobi od 16 do 77 godina, dok se za nekim žrtvama još uvijek traga.

Prva identificirana žrtva bio je pripadnik HOS-a

Prva identificirana žrtva masovne grobnice na Ovčari bio je pripadnik HOS postrojbe Tomislav Lesić Dok.

“Bio je ranjen u nogu i šaku, borio se s nama na Sajmištu”, prisjetio ga se suborac Damir Markuš.