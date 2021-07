(VIDEO) POTRESNO! UPLAKANE SESTRE I BRAT IZ DOMA TAJNO NAPRAVILE SNIMKU: ‘Vratite nas mami i tati’

Autor: Snježana Vučković

Za stravičan slučaj obitelji Dušanić koja dolazi iz zadarske Privlake, doznali smo od Petra Dušanića (1974), oca maloljetnih djevojčica O.D. (16), P.D (14) i najmlađeg P.D. (11). Njihov otac, inače maloljetni branitelj sa 100%-tnim stupnjem invalidnosti, tvrdi da su njegova djeca doslovno oteta iz roditeljskog doma i odvedena u splitski dom Maestral…

“Moja su djeca bez ikakvog valjanog razloga od travnja ove godine u domu, po posljednjem rješenju, taj im je boravak zaključen sa 13. lipnjom ove godine kada smo se supruga i ja nadala da će nam ih vratiti. Međutim, prošlo je mjesec dana od te odluke, a moja su očajna djeca još uvijek tamo “, kaže nam uplakani otac od kojeg doznajemo da je stvar “zapela” jer je sutkinja – na bolovanju.

“Djeca su žurna situacija, žurni predmet! Njima je svaki sat boravka tamo vječnost, a ni ja sam ne mogu više podnijeti ovu razdvojenost. Svašta sam prošao… I rat i sve nevolje koje uz to idu, ali nikada nisam plakao. Sada plačem svake večeri kada čitam poruke koje mi šalju moja nesretna djeca, a ja sam potpuno nemoćan”, kaže nam otac Petar koji je dobio sudsku zabranu ostvarivanja bilo kakvih odnosa s djecom.

Zašto su djeca, uopće, završila u domu?

Na pitanje zbog čega je sud donio tako rigoroznu odluku zabrane kontakta s djecom i zbog čega su točno smještena u dom, naš sugovornik odgovara:

“Sve je krenulo anonimnom prijavom od strane jedne moćne osobe koju sam ja prethodno prijavio za različite malverzacije. Započeo je nadzor nad djecom za koju je anonimna osoba tvrdila da trpe zlostavljanje. Mislim da im je odmah bilo jasno da živimo za svoju djecu i da im zaista ništa ne nedostaje, no sve je krenulo po zlu kada je socijalna radnica primijetila ogrebotine po rukama moje najstarije kćeri O. (16) koja prolazi tešku fazu puberteta. Ona joj je tada, ne znam iz kojeg razloga, rekla da se samoozljeđuje, i nastala je hajka, vještačenje djece i slično. Iako je moja kći ubrzo to porekla i objasnila da je doslovno riječ o ogrebotinama, nismo se niti snašli, a socijalni radnici su ih sve troje odveli…”

Kako bi provjerili ove očeve navode, kontaktirali smo i djevojčicu koja je trenutačno sa sestrom i bratom u domu i jedva čeka da se vrati roditeljima:

Pričali smo s djevojčicom: “Napravila sam glupost”

“Napravila sam glupost… Rekla sam socijalnoj radnici da sam se sama ozlijedila, a onda me ona svjesno ‘navukla’ da za sve ispadne kriv moj otac koji je ’emocionalno hladan spram mene’ . Međutim, ja svog oca obožavam. Nikada nije digao ton na mene, a posebno me nikada nije udario. Sestru i brata također. Najviše mi je žao što su ovdje završili i njih dvoje koji sa ovim nemaju nikakve veze. Užasno se osjećam jer me socijalna radnica iznevjerila i natjerala da kažem stvari koje nisu točne. Pokajala sam se zbog svega, ali bilo je kasno. Sada smo svi ovdje i još uvijek čekamo da se netko sjeti kako smo trebali izaći prije mjesec dana.









Na pitanje kako im je u domu, djevojčica istog trenutka odgovara:

“Loše… Grozno. Želimo ići svom ocu.”

Otac je kroz ovih četiri mjeseca uložio brojne žalbe, najprije na odluku da se djeca oduzmu, a onda i na odugovlačenje sa njihovim povratkom u obitelj. Prilično je, kaže, siguran da Centar za socijalnu skrb Zadar kojem smo poslali upit o ovom slučaju, ovako oprezno reagira jer se u njegovoj obitelji sve dogodilo baš u vrijeme smrti nesretne trogodišnje djevojčice iz Nove Gradiške. No, na primjedbe i žalbe nitko ne reagira…

“Boli me kad čujem da jedna od mojih kćeri sjedi u prljavoj jakni, a mi doma imamo tri kupaone… Ponavljam, u slučaju moje djece grubo su prekršena njihova prava. Oni ne smiju biti žrtve grube birokracije i ne smiju ispaštati u domu zato što je “netko na bolovanju”, pa se ne stigne pozabaviti donošenjem odluke o njihovoj sudbini. Borit ću se”, kaže Petar Dušanić.