POTRESNA PRIČA O VUKOVARSKOM DJEČAKU NESTALOM ’91.: ‘Imamo samo pramen njegove kose’

Autor: Snježana Vučković

Na današnji dan 1975. u vukovarskoj bolnici rođen je Siniša Rajković, dječak o čijoj sudbini od 1991. do sada nitko ništa nije znao.

O Siniši ni danas ne bi znali ništa, da se o njegovoj sudbini nije zapitala Ani Galović, autorica sjajne knjige o ubijenoj vukovarskoj djeci “Mama, ne vidim nebo”. U svojem štivu, Ani Sinišu naziva “Malim princom”…

Posljednji koraci u Veleprometu

Nakon sloma obrane grada, Siniša je s majkom izveden iz skloništa te na putu do Veleprometa na Drvenoj pijaci zauvijek odvojen od nje. Posljednje korake napravio je u dvorištu Veleprometa. Prema riječima svjedoka, prst smrti osuđenog Steve Curnića u mnoštvu prestrašenih lica pokazao je na dječaka u sivoj trenirci, bijelom puloveru s crtama, smeđoj SMB jakni i žutim čizmama, poznatim borovskim kanađankama, i odveo ga u mrak. Posljednji je put viđen kako nepomično leži na ostatcima kartona, pred ulazom u hangar. Idućeg jutra, Siniše više nije bilo:

Nikada nije pronađen









“Siniša Rajković vodio se na svim popisima kao poginuo, a ne kao nestao, no kada sam njegovu rodbinu pitala gdje je pokopan, kako bismo fotografirali grob, šokirali su me riječima kako on, zapravo, nikada nije nađen. Majka je 1991. otišla iz Hrvatske, zbog trauma se nije vraćala u Vukovar, a dječak je proglašen mrtvim”, kazala je za Večernji list Ani Galović koja se na toj činjenici nije zaustavila.

Poslala je upit ispostavi za zatočene i nestale, gdje je ustanovljeno da za Sinišu nema uopće uzetih DNK uzoraka od srodnika po kojima bi ga se moglo identificirati, a došla je i do Marije Mihelić, Sinišine simpatije iz djetinjstva koja je u svom dnevniku sačuvala pramen njegove kose.

Pramen kose u mladenačkom dnevniku









“Danas imamo pramen njegove kose koji je iz mladenačkog dnevnika simpatije Marije zalijepljen stajao više od tri desetljeća. Ono što je trebalo postati slatka mladenačka uspomena, postalo je predmet DNA analize… Sretan ti nebeski rođendan, Mali Princ Vukovara”, sjetila se i danas nestalog dječaka Ani Galović objavom na stranici Heroji Vukovara.