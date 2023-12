Postao viralan u sekundi: ‘Plenkoviću, došao sam ti u Zagreb ovo reći…’

Premijer Andrej Plenković izjavio je da su se u prosvjede svinjogojaca nezadovoljnih zbog mjera u borbi protiv afričke svinjske kuge uključili “pripadnici ekstremističke skupine”, koje su identificirale sigurnosne službe.

Hrvatski branitelj iz Kutine i predsjednik udruge Hrvatski ratnik Gordan Šebalj – osjetio se prozvanim, a to da je upravo on jedan od “ekstremista” je, kaže, doznao kada su ga nazvali neki mediji.





Došao se obračunati s premijerom

Šebalj se, stoga, iz Kutine uputio ravno za Zagreb u kojem je pred zgradom DORH-a došao demantirati izjave hrvatskog premijera. Pri tome, ovaj hrvatski branitelj poznat po srčanim govorima, Plenkovića nije niti malo štedio, a snimka njegovog obraćanja postala je viralna u sekundi.

“Ne rušim državu, pa ja sam je stvarao”

“Ja sam pripadnik Oružanih snaga RH iz Domovinskog rata i koristim svoje pravo koje sam stekao 91. godine kada sam sudjelovao u izgradnji ove države. Prema tome, moje je pravo da branim Hrvatsku od kada sam se rodio dok ne umrem. Hrvatska je moja i ne dam je i branit ću je svim sredstvima koja su mi dozvoljena. Moram reagirati kad god je moj narod ugrožen. Plenković je zalutao kada me nazvao ekstremistom jer ja samo volim svoj narod. Država mi je na prvom mjestu, ja sam je stvarao i nikako je ne rušim”, u jednom je dahu izgovorio Šebalj.

Potom je nastavio u još žešćem tonu, izravno napadajući premijera:

“Nisam ja maznuo milijarde, nego tvoji”

“Mi možemo samo maknuti ovu izdajničku vlast… Oni možda vladaju s nekim, ali sa mnom ne mogu vladati i to je Plenkovićev najveći problem. Kako će vladati sa mnom kada radi sve protiv onog za što sam se ja borio! Čovječe, došao sam ti u Zagreb to reći! Kakav ekstremist? Pa da jesam, skrivao bih se! Nemam ništa, imam samo udrugu kojom se ponosim. Stao sam uz seljake? Pa, naravno da ću stati, i sam imam životinje tako da Plenkoviću, ne bacaj si gnoj u usta. Stari, to je moja Hrvatska, a ne tvoja. Ja sam je stvarao i gradio, pa nisam ja maznuo milijarde nego tvoji, pa ne možeš mene farbat’!”