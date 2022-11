‘POSLALI SMO DOPIS VUČIĆU DA TO UČINIMO U BEOGRADU’! Braniteljska udruga godinama želi samo jedno: ‘Kao što je to učinila Šimpraga, čista srca, kako je izjavila’

Autor: Dnevno.hr

Mladen Pavković, predsjednik Udruge hrvatskih branitelja Domovinskog rata91, oglasio se u povodu Dana sjećanja na žrtvu Vukovara, najtežeg dana u povijesti ovog grada. Pavković ističe da je Udruga uputila dopis predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću da u što skorije vrijeme dopusti predstavnicima hrvatskih braniteljskih udruga da u Dunav u Beogradu bace vijenac s hrvatskim obilježjima za sve žrtve velikosrpske agresije na Hrvatsku.

Priopćenje prenosimo u cijelosti:

“Dan prije velikosrpske okupacije Grada Vukovara, predsjednik Samostalne demokratske srpske stranke (SDSS) Milorad Pupovac, koji u Hrvatskoj zastupa relativno mali broj Srba, odao je počast, kako je rekao, nedužnim vukovarskim žrtvama, bacanjem u rijeku Dunav vijenca sa srpskim obilježjima, pa je stoga Udruga hrvatskih branitelja Domovinskog rata91. (UHBDR91.) uputila dopis predsjedniku Republike Srbije Aleksandru Vučiću da u što skorije vrijeme dopusti predstavnicima hrvatskih braniteljskih udruga da to isto učine, ali u – Beogradu.





Dakle, naša je želja da u Dunav u Beogradu bacimo jedan vijenac s hrvatskim obilježjima za sve žrtve velikosrpske agresije na Republiku Hrvatsku te da u bivšim srbijanskim koncentracijskim logorima, poput Stajićeva i Begejca upalimo svijeće za sve koji su tamo mučeni i ubijani.

Odlazeći na Dunav u Beograd, (iz kojeg su svojedobno kretali i tenkovi obasuti s cvijećem na Hrvatsku i Vukovar), nemamo drugih namjera i pomisli, osim sjećanja na hrvatske žrtve, poglavito one koje se još uvijek traže (nestale) te one koje su masakrirane, ubijene i stjerane u logore, samo za to što su bili Hrvati!

Na taj način i Srbi u Srbiji imali bi prigodu sudjelovati u Danu sjećanja na žrtve Vukovara i Škabrnje, a bila bi to prilika i da se podsjetimo na stradale u velikosrpskoj agresiji i u drugim gradovima i mjestima, poput Voćina, Pakraca, Lipika, Saborskog,. Knina, Županje, Osijeka, Nove Gradiške, Karlovca, Dubrovnika, Splita, Bogdanovca, Iloka, Aljmaša, Sunje, Kijeva, Vinkovaca, Nuštra, Plitvica, Bjelovara, Daruvara, Gospića, Ogulina, Hrvatske Kostajnice, Varaždina, Koprivnice, Rijeke, Šibenika, Zadra, Benkovca, Virovitice i da ne nabrajamo dalje, jer nije bilo mjesta koje nije bilo pogođeno srpskom i inom brutalnošću.

Bacanjem vijenca u Dunav u Beogradu prisjetili bi se i na oko 150 dosad pronađenih masovnih grobnica iz hrvatskog obrambenog Domovinskoga rata, pa čak i vukovarske ratne bolnice na koju je u vrijeme agresije dnevno padalo na stotine projektila.

U svom dopisu, predsjednika Vučića još smo jednom podsjetili da ćemo doći u dobroj vjeri da se poklonimo žrtvama i da iskažemo pijetet onima koji su stradali u strašnom zločinu 1991., kao što je to učinila i potpredsjednica Vlade RH iz redova SDSS-a Anja Šimpraga u Škabrnji, kad je u nazočnosti predsjednika Vlade i Sabora, 17. studenoga 2022., u večernjim satima, došla u ovo mučeničko mjesto, iskreno i čista srca, kako je izjavila.

Čvrsto vjerujemo da će nam predsjednik Republike Srbije relativno brzo odgovoriti i omogućiti ono što hrvatska država, bez problema, već u kontinuitetu, odobrava predstavnicima SDSS-a u Vukovaru i Škabrnji, bez obzira na protivljenje onih Hrvata koji su bili – prvi kad je trebalo!”, stoji u priopćenju.