Posebno gnjusna doza mučenja za Božić u logoru: Ćipe otkrio što su im učinili stražari

Autor: Dnevno.hr

Iako je Božić blagdan ljubavi i zajedništva, Stipo Mlinarić Ćipe svake se godine prisjeti pakla koji je prošao kada je na taj dan 1991. bio zatočen u srpskom logoru. Četiri dana prije Božića Ćipe i drugi suborci prebačeni su iz logora Stajićevo u Niš.

“Dovezli su nas iz prljavih štala, zaista odvratnih, s hladnoće u Niš. Božić sam dočekao tamo. Kad smo došli tamo prvi put smo se okupali nakon mjesec i nešto dana. Ne moram ni govoriti da smo se zadnjih 10 dana u Vukovaru s njima tukli na 100 metara udaljenosti uličnih borbi i tada nismo imali vremena oprati ruke, a kamoli nešto drugo. Možete onda samo zamisliti na što smo sličili nakon mjesec i pol dana”, počeo je svoju priču saborski zastupnik Domovinskog pokreta za Direktno.

Užas je, kaže, započeo odmah na Badnjak kada su srbijanski stražari ušli u njihovu sobi i donijeli im jedan Bic žilet i jedan lavor vode.

“To su donijeli u prostoriju gdje nas je bilo 30 i dali su nam sat vremena da se svi obrijemo. Dakle, s jednim žiletom i to onim starim žutim. On nije imao tri ili četiri oštrice kao žileti danas već samo jednu. Ne moram ni govoriti kako je izgledalo brijanje brade koja je stara mjesec i pol dana”, priča pa dodaje kako su se svi redom posjekli pa je su im svima lica bila neopisivo krvava i isječena.

‘Sretan Božić, imate tri minute’

Božić je pak počeo sa salvom psovki stražara, a onda su im servirali novu dozu mučenja. Kada su došli u sobu na željeznim vojničkim krevetima na kat dočekala ih je prljava, smrdljiva i žuta posteljina. Stražari su im rekli da skinu svu posteljinu s kreveta u pet minuta te da sve stave na sredinu sobe.

“Bili smo sretni i uzbuđeni jer ćemo dobiti čistu posteljinu umjesto one koja je tamo stajala godinama. Stavili smo staru na hrpu, a onda je u sobu ušlo četiri stražara koji su čizmama počeli šutali svu tu posteljinu i rekli nam: ‘Sretan Božić i imate tri minute da namjestite krevete po vojnički’. Više nisi mogao naći onu svoju posteljinu na kojoj si spavao četiri ili pet dana jer su sve bile razbacane po sobi”, prisjetio se odvratne scene i dodaje kako im je to bio poklon od Srba za Božić.

To je, kaže, jedna od teških priča koju uvijek kada se sretne s logorašima.









“Božić smo proveli svi branitelji tamo svatko u svojim mislima o obitelji gdje su i jesu živi. Pitali smo se kako je njima za Božić. Znali smo da nisu u Vukovaru. Ja u to vrijeme nisam znao gdje mi je brat. Taj dan smo se povukli u sebe svoje osobne misli i molitve i poslije divljanja, kad su stražari izašli svatko je bio u svojim mislima”, priča Mlinarić.









Osim toga, naglasio je kako su i za Božić i za svaki drugi blagdan i Novu Godinu redovito udarani pendrecima gdje god da išli.

“To ne treba naglašavati i svaki put govoriti. To ispustim jer mi je to bila svakodnevna pojava. Dakle, mi nismo mogli otići na doručak, ručak ili večeru, a da nismo dobili pendrekom po glavi, po leđima ili po nogama. Udarao te gdje te stigne udariti. To se podrazumijeva”, dodao je.

Mlinarić naglašava kako je njegov današnji Božić neusporediv i neobjašnjiv ljudima koji nisu prošli logor. “Hvala Bogu da drugi ljudi nisu prošli ovaj pakao. Nekima objasniti kako je to bilo je ponekad teško, ali kad vidim kako ljudi doživljavaju Božić i kako nemaju mjere u ničemu jako sam razočaran. Božić se sveo na kupovine, poklone i kičeraj”, ističe Ćipe.

‘Pomozi prvom čovjeku do sebe’

“Ja mislim da smo mi u Nišu, nakon svega što smo doživjeli taj dan, puno iskrenije i čišće doživjeli Božić u svojim srcima nego što ga danas doživi većina ljudi. Božić se pretvorio u komercijalni dan i sve se vrti oko toga što će tko dobiti ispod bora. Nama je taj dan trebao samo mir i da nas ne maltretiraju da se možemo sabrano u svojim mislima sjetiti Isusa Krista i svoje obitelji”, dodao je.

Mlinarić za kraj poručuje kako poanta Božića nije spašavati svijet, već sitnice.

“Nemoj pokušavati utjecati na globalno zatopljenje i baviti se stvarima oko kojih ne možeš napraviti apsolutno ništa. Pomozi prvom susjedu, pomozi bakici iz kvarta. Bio u selu ili u gradu pomozi prvom čovjeku do sebe i time si puno napravio. Ako u obitelji imaš neku tešku situaciju prvo nju riješi. To je poanta Božića, a ne vikanje ‘ja sam pravi katolik i spašavam svijet da ne propadne’. To je prazna i šuplja priča i od toga nema ništa. To je samo peglanje svoje savjesti”, zaključio je.