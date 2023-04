‘PONOSNA SAM ŠTO SAM TAKVO DITE RODILA U OVOM KRŠU!’ Gavranu se nisu usudili reći da se boje: ‘Uvijek je išao prvi’

Autor: Snježana Vučković

“Ja sa jako tužna i jako ponosna majka jer sam rodila i odgojila takvo dite u ovom kršu. Nikad nije rekao neću i ne mogu… Boli ma kad smo za blagdane svi za stolom, a njega nema. Ne mogu se ja miriti s tim da je otišao na put bez povratka. Nikad ja za sina nisam rekla da je pokojni. U ormaru mu je uvijek ispeglana odora, čekaju ga čizme i spakiran ranac”, riječi su Marije Tomljanović, žene koja je na današnji dan 1968. godine u selu Krivi put kod Senja rodila legendarnog zapovjednika Tigrova Damira Tomljanovića-Gavrana.

Ona je dodala da su “naši mrtvi su živi dok ih se god netko sjeća, a da njenog Dadu nitko ne zaboravlja”. I to je istina. Markantnog, mladog branitelja koji se u vrlo kratkom roku prometnuo u vođu, njegovi suborci nikada neće zaboraviti:

“Od mnogih je kukavica napravio borce”

“Gavran nije postavljen za zapovjednika, on je izabran od ljudi kojima se ‘nametnuo’ svojim prisustvom na terenu, uvijek s vojnicima. Gavran je, vjerujte, od mnogih kukavica napravio istinske borce. Iz najobičnijeg je vojnika znao izvući ono najbolje i to je osobina koja mora biti urođena. Kao čovjek, suborac i zapovjednik bio je uzor i vodilja svima nama. Bio je vođa. Kad ide Gavro, idemo svi. Bio je legenda Hrvatske vojske i Tigrova”, kaže nam bivši Tigar, Ilija Vučemilović.





“Pamtim neugodnu tišinu kad se potegne pitanje ‘tko će u izvidnicu’. Treba biti iskren i reći da su u takvim trenutcima od straha svima oči ‘kao sarme’. A onda se začuje glas koji kaže ‘ja ću prvi’. Bio je to Gavran”, prisjetio se njegov suborac Domagoj Jurčić – Sremac.

Odmah se, priča nam, nakon njega javilo njih deset, najednom bi svi išli.

“Znao sam, ako pogineš, Gavran će se vratiti po tebe”

“On je uvijek išao prvi, a vraćao se zadnji. Takav čovjek nehotice svojim djelima izazove poštovanje kod ostalih, iako je uz hrabrost imao autoritet i određenu strogost. Ali, rat je jedno posebno teško stanje u kojem se mora znati red i Gavran je to znao. Ta strogost, međutim, nikako ne znači da on nije bio dobar čovjek. Dapače. Na jednom težem terenu kod Nove Varoši došlo je do ranjavanja i pogibanja naših dečki. U tom kaosu uspjeli smo izvući ranjene, međutim, do dvojice poginulih nismo mogli doći. Gavran se s tim nije mirio… Navečer se odlučio vratiti po tijela pa je nas nekoliko pokupio i krenuo u potragu. Na žalost, neuspješno jer je JNA već odnijela tijela koja su naknadno razmijenjena. Ali, od tada sam znao da, čak i ako pogineš, Gavran će se vratiti po tebe…”, emotivan je Sremac.

“Nismo ga zvali zapovjednikom, to je bilo prekruto i formalno, nego ‘šefe’. Koje je god selo, brdo ili poziciju pokazao, mi smo to zauzeli jer je Gavran tako rekao. Kad god bismo na motoroli čuli njegov glas, išli smo naprijed. Nismo se usudili reći da se bojimo”, prisjetio se negdašnji Tigar Ivan Pasariček.

Smrt na Velebitu

Damir Tomljanović – Gavran poginuo je tijekom izviđanja 17. veljače. 1994, na koti 1183, u mjestu Ruja na Velebitu. Više puta je bio pohvaljivan od strane predsjednika Republike Hrvatske i Vrhovnog zapovjednika OS RH dr. Franje Tuđmana, kao i ministra obrane Gojka Šuška. Nositelj je Spomenice Domovinskog rata 1990-1992. i Plakete 1. gardijske brigade Tigrova. Posthumno je odlikovan Redom bana Josipa Jelačića, Redom Nikole Šubića Zrinskog, Redom Petra Zrinskog i Frana Krste Frankopana s pozlaćenim pleterom, Redom kneza Domagoja s ogrlicom, Redom hrvatskog trolista te Zlatnom plaketom “Tigar”.