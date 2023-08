Podmukla srpska igra: Ovako su se izvukli od plaćanja ratne odštete

Iako je Domovinski rat tijekom kolovoza 1991. bio već u zamahu, paravojska Krajine (TO Krajine) se na današnji dan, 20. kolovoza 1991. godine, službeno priključila snagama JNA koja je preuzela zapovjedništvo. Na taj način sve oružane snage “krajine” postaju dio zapovjednog sistema Oružanih snaga SFRJ. Zapovjednik TO je po položaju Milan Babić, dok je Milan Martić postavljen za njegova zamjenika i zapovjednika zaduženog za jedinice milicije u štabu TO.

Ovo ujedinjenje, osim što je značilo novi iskorak prema cilju ka ostvarenju velike Srbije i veliku nevolju za Hrvate, dio je osmišljene ideje pri kojoj bi se Srbija dočepala svoga cilja, a da pritom ne bude službeno umiješana u rat (što niti do danas nije priznala).

Forsiranje “krnje Jugoslavije”

Tako je od toga trenutka rat predvodila JNA sa pridruženom srpskom paravojskom čije je zločine šutke odobravala.





Mihajlo Marković, ideolog SP Srbije, tada je izjavio kako nikako ne smiju inzistirati na “velikosrpstvu” već “krnjoj Jugoslaviji” znajući da će tako Srbija izbjeći optužbe za iniciranje rata u Hrvatskoj i sudjelovanje u njemu.

“Primarni je srpski nacionalni interes da Republika Srbija tako vodi strategiju obrane srpskog naroda u Hrvatskoj da pred svijetom ne bude otpužena da sudjeluje u agresiji protiv RH. U našem je vitalnom interesu da obranu srpskog naroda u Hrvatskoj vodi JNA koja je i po našim zakonima i po međunarodnim mjerilima za to odgovorna. U našem je interesu u sadašnjoj fazi raspleta jugoslovenske krize da inzistiramo na Jugoslaviji (bez Hrvatske i Slovenije) a ne na Velikoj Srbiji. Nova granica treba u Hrvatskoj slijediti liniju razdvajanja srpskog i hrvatskog naroda. I upravo JNA treba da se domogne te granice”, kazao je Marković, a prenio Croportal.