‘PLENKOVIĆU, CRNI SINE, IMAJ M*DA’! Razjareni branitelj se obrušio na premijera: ‘Hrvat se ne bori da što otme kome’

Autor: Dnevno.hr

“Plenkoviću, crni sine kad već nisi Hrvatske, ajd imaj muda pa obuci odoru Ukrajine”, glasi naslov velikog pisma koje je ljutit hrvatski branitelj Mario Maks Slaviček uputio premijeru Andreju Plenkoviću.

Na početku je ovaj branitelj citirao, kako kaže, “najcjenjenijeg pjesnika Hrvatima najnesklonije države i nacije”.

“Postoji razlog tomu. Ratnici i vojnici će razumjeti prilivode, pizduni politički konvertiti neće. A taj stih kaže:

(…) Hrvat se ne bori da što otme kome,

Čuva sveti plamen na ognjištu svome.

I dok tako čini u najteži dan’

I Bog je i pravda na njegovoj stran’.





Ni za Amere, ni za Engleze ni za Ruse ni za Njemce samo za Hrvate i Hrvatske interese. Hoćete neka idem ratovati za teritorij Ukrajine?”, upitao je Slaviček pa nastavio…

“Može, ali mi prvo vratite Bosnu, Trst, Vojvodinu i druge dijelove RH pa ćemo razgovarati”, rekao je Slaviček koji spomenuta područja smatra “oduzetima Hrvatskoj”.

“Jer gospodo draga nama Hrvatima je taj teritorij otet baš kao što kažete kako je teritorij Ukrajine otet. Isti je slučaj nije li? Netko je iz nekog interesa odlučio neka tako bude. Pa eto mog prijedloga EU i NATO-u. Idem prvi kad mi vratite što sam pobrojao“, smatra branitelj.

‘Od*ebite u troskoku’

A onda je “definirao” pojam rata.

“Idemo laganice nekim redom što je rat sam po sebi osim zla? Definicija rata u početnom stadiju je što? Izostanak političkih rješenja. Slijedom toga Rat je ništa drugo nego nastavak neke i nečije politike. Raščlanimo uzroke i posljedice, uzmimo u obzir interese onih koji započinju rat, ne govorim tu samo o izravnom oružanom sukobu nego i aktivnosti koje mu prethode. I onda vrlo pozorno i pažljivo razmotrimo zašto i kako bismo se mi u nečije sukobe miješali.

Sjetite se čiji su interesi bili da nas kao države ne bude, pogledajte tko nam i danas radi o državnosti i tko su od njih prijatelji i pobornici naših najbližih neprijatelja i tek onda, i samo onda pokažimo javno kako želimo biti neutralni i svoji na svome kako nemamo pretenzija sudjelovati u ubijanju i otimanju prekrajanju i ili širenju nečijih interesnih sfera. Pobogu dali su Vam “naši” politič(m)ari obalu neka je kupite, dali vam trgovinu, dali Vam ceste, dali Vam telekomunikacije, dali vam idioti Energiju, dat će Vam i vode i tko zna što sve ne, sad bi Vam trebali još dati i naše živote. Ma odjebite u troskoku . Odjebi EU i NATO, zamjerite koliko hoćete, ništa zato“, poručio im je svima.









‘Hrvat ratuje kako bi zaštitio Dom’

A to, kaže, vrijedi i za Ruse i Amerikance.

“Jer meni je već pun kufer, iz povijesti i memorije hrvatskog naroda je naučeno tog bremena i stigme podrške raznim silama i njihovim ratovima.Ratovima u kojima smo mi Hrvati za njihove Krune interese i obiteljske čarke dobivali bitke a oni gubili ratove. Ni za Amere, ni za Engleze ni za Ruse ni za Njemce samo za Hrvate i Hrvatske interese.

Ja sam osobno za boj u interesu Hrvatske spreman. Ako je “mjera” za sve ista u tim vašim “Unijama” i “Savezima” onda neka bude po pravici od nekad i sada….Da ne idem u daleko povijest može od raspada Carstava do danas. Meni odgovara…









To je moje promišljanje kao čovjeka, vojnika i o ne daj Bože oca djece koja bi po Vašim odlukama trebala ići kosti ostaviti pitaj Boga gdje i koliko daleko od Hrvatskog Doma. Hrvat ratuje kako bi zaštitio Dom i Rod i svoje ognjište, i to je po meni to”, pojašnjava.

Svi koji čine suprotno od toga su, veli, izdani, prodani, poklani, potrovani i opljačkani baš od onih kojima su se dali u ratničku i vojničku službu.

‘Za tuđe ratove zabole me ćuna’

“Čini li se to meni ili je EU od 17.11.2022 izravnom ratu s Rusijom pa će ga tek po potrebi kasnije u naše ime objaviti. Naime ako ja dobro čitam ovu odluku u njoj je*e lud zbunjenog i napravi munjenog. Ovako piše: …”Daje se i financira instrument MIROVNE POMOĆI u obliku opreme i sredstava za primjenu SMRTONOSNE SILE ?!?

Koliko se ja kužim u mir i rat ovo je ratno izravno ratno djelovanje, fali samo netko tko će tim sredstvima rukovati, a na kraju će to biti i mali hrvati ako to dopuste politič(m)ari…Ja sam spreman ratovati nije problem, ali samo ako izravno dođe do napada i ugroze našeg aero-aqua-tera-torija. Za tuđe ratove zabole me ćuna.

Naime u zadnjih 20 godina od našeg obrambenog rata, koliko su i kojih ratova pokrenule vodile kojekakve države i sile ? Desetak što oružanih, što ekonomsko-medijsko-cyber ratova. U čijem interesu, za koga, za čiji boljitak? Je li onima u čije se ime i interese kakti ratovalo nakon rata bolje? Cijena eventualne reparacije i troškova rata platit će žitelji EU. Platit ćemo svaki metak, granatu, sat leta i litru goriva koja je potrošena u bilo kojem ratu”, poručio je za kraj u ime Hrvatskog vojničkog Reda ČUVARI DOMOVINE Mario Maks Slaviček e.m, emeritus miles.