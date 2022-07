Pitali smo gradonačelnika Knina zašto se spomenik Oluji raspada. Doznali smo i o vandalskim napadima

Autor: Snježana Vučković

Nakon što je naš portal objavio fotografije spomenika hrvatske pobjede “Oluja 95” koji je u iznimno lošem stanju, gradonačelnik Knina Marijo Ćaćić odgovorio je na naš upit o tome ima li u planu sanaciju i postoji li mogućnost da se spomenik do nadolazeće obljetnice barem djelomično uredi:

“U dogovoru sa Ministarstvom hrvatskih branitelja u sljedećih mjesec dana organiziramo sanaciju većih oštećenja na podnim oblogama, koja su nastala zbog nedavnih ekstremnih vremenskih uvjeta, te pjeskarenje i zaštitu svih metalnih ploča sa nazivima ratnih postrojbi koje su sudjelovale u VRO Oluja, na kojima je došlo do korozije. Uz to, ugovorili smo sanaciju neispravnih rasvjetnih tijela na samom spomeniku (oko središnjeg dijela spomenika sa stiliziranog u obliku slova V), zatim sanaciju okvira dvaju displeja unutar spomenika te sitne popravke na okolnim elementima instalacije”, kazao nam je kninski gradonačelnik.

Slijedeće godine moguća potpuna obnova

On je dodao i da do ovogodišnjeg obilježavanja 27. obljetnice vojno-redarstvene operacije Oluja, grad planira u potpunosti sanirati većinu oštećenja na spomeniku, no slijedeće godine može se očekivati potpuna sanacija:





“Do kraja tekuće godine ćemo izraditi sanacijski elaborat za preostala oštećenja, na temelju kojeg ćemo u sljedećoj godini aplicirati za bespovratna sredstva Ministarstva hrvatskih branitelja i, ukoliko nam se odobre sredstva, tijekom sljedeće godine i provesti projekt kompletne sanacije cijelog spomeničkog kompleksa na kninskom glavnom gradskom trgu”.

Zanimalo nas je, kako je uopće došlo do toga da ovaj velebni spomenik dođe do gotovo neprepoznatljivog stanja:

“Spomenik je svečano otvoren prije gotovo 11 godina i, nažalost, zub vremena na njemu ostavlja posljedice, koje zahtijevaju našu reakciju. Prije nekoliko dana (28.06.2022.) smo srušili 74-godišnji kninski lipanjski temperaturni rekord od preko 40 °C, što je dovelo do naglog širenja materijala na podnom dijelu spomenika, pa je došlo do pucanja nekoliko kamenih ploča i destabilizacije i pomicanja podnih metalnih natpisa sa nazivima ratnih postrojbi na površini od 2-3 kvadratna metra.”

Vremenske nepogode i vandali učinili svoje

No, osim oštećenja do kojih je došlo vremenskim nepogodama ili nekakvim prirodnim procesima (npr. izdizanje podnih obloga oko stabala, slijeganja podloge na pojedinim mjestima, kvarovi na pojedinim integriranim rasvjetnim tijelima, korozija na metalnim podnim pločama sa nazivima ratnih postrojbi i sl.), gradonačelnik navodi nekoliko oštećenja koja su nastala i vandalskim ispadima pojedinaca:

“Tako su nam dosta česta oštećenja bila na dijelu spomenika sa svjetlima uz postavljeni stilizirani križ, koja se pale ubacivanjem novčića. Tu su pojedinci ponekad oštećivati mehanizam za ubacivanje novčića i pojedine okomite svjetleće ploče. Da bismo prevenirali daljnja vandalska oštećenja spomenika, nedavno smo ugradili video-nadzor na cijelom trgu i dodatno osvijetlili pojedine dijelove instalacije. Ta mjera je dala rezultata pa su nam sad takva oštećivanja spomenika značajno smanjena”, objasnio je Ćaćić.