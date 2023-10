Petokraka ostaje zakonita: Otkrivamo zašto su kolege Ćipi okrenuli leđa

Autor: Snježana Vučković

Zastupnik Domovinskog pokreta Stipo Mlinarić Ćipe u Saboru nije uspio prikupiti potpise da se zabrani crvena zvijezda petokraka, za koju kaže da je “simbol smrti i stradanja u Domovinskom ratu”.

Za neke je saborske zastupnike znao kako neće pristati na ovu inicijativu, no pojedini političari poput Nikole Grmoje koji je prekrižio jedini potpis iz stranke MOST – potpuno su ga razočarali.

MOST nije potpisao zabranu petokrake. Zašto?

Obzirom da HDZ i MOST nisu ispunili njegova očekivanja vezano za zabranu petokrake koju su, podsjeća Mlinarić, “1991. godine nosili MIG-ovi koji su bacili bombe na Markov trg i predsjednika Tuđmana”, pitali smo Ćipine suborce jesu li iznenađeni reakcijom saborskih zastupnika.

“Teško mi je pojmiti odbijanje saborskih zastupnika koji bi po svojoj vokaciji trebali prihvatiti ideju o zabrani petokrake. Prije bih rekao da je riječ o nekakvom međusobnom sukobu stranaka, međutim to što je inicijator peticije o zabrani bivši branitelj i zatočenik logora – trebalo bi biti iznad svih neslaganja”, kaže nam poznati splitski branitelj i hrvatski ratni vojni invalid Damir Banić.

Poznato je kako je Banić iznimno ponosan na svoga djeda partizana koji je teško nastradao u 2. Svjetskom ratu, baš kao što je i on u Domovinskom ratu. Međutim:

Petokraku treba lomiti “krak po krak”

“Petokraku sam i ja u JNA nosio na čelu, a kasnije sam po njoj pucao. Ljudi trebaju shvatiti da ona nije ono što je bila, potpuno je 90-tih promijenila svoj smisao. Nekada su se naši djedovi kleli u nju, nosili smo je i mi samo a sada većinom smatramo kako je vrijeme da joj lomimo ‘krak po krak'”, kaže nam Banić. Petokraki treba lomiti krak po krak. To bi bila bolja taktika. Kada mački kidaš rep, puno je bolnije pet puta po malo, nego odjednom.”

O tome zašto su saborski zastupnici na koje se računalo odbili potpisati peticiju o zabrani petokrake, mišljenje ima i saborski zastupnik iz redova Hrvatskih suverenista, umirovljeni general HV-a Željko Sačić:









Sačić: “Ako je za dobrobit Hrvatske, potpisujem sve svima”

“Poznato je kako je DP podnio kaznenu prijavu protiv Nine Raspudića (MOST) pa tako mislim da je u pitanju politički razdor. Do nas u Hrvatskim suverenistima ta lista sa peticijom uopće nije ni došla. Da jest, naravno da bi potpisali suglasnost za zabranu petokrake jer je Europski parlament još davno izjednačio zločinačke režimu čijem se kontekstu našao komunizam. Ponavljam, siguran sam kako kolege iz MOSTA podržavaju da se petokraka stavi izvan snage u RH, ali koliko sam vidio – tu su u pitanju osobni razlozi. Jedna akcija izazove drugu reakciju, i to nikako nije dobro.”

Osim toga, Sačić kaže da bi za dobrobit Hrvatske “svima sve potpisao”:

“Također moram dodati kako mi se čini da se Ćipe nije najbolje pripremio za ovu peticiju. Na razgovor sa zastupnicima treba posvetiti određeno vrijeme, o temi treba razgovarati i slično”, kazao nam je Sačić za kraj.