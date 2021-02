PENAVA ‘U NEVOLJI’! Kandidirao se branitelj kojeg Vukovar obožava: ‘Vratit ću djecu u zajedničke vrtiće’

Autor: Snježana Vučković

U Damiru Maduni, umirovljenom hrvatskom branitelju i neovisnom kandidatu za gradonačelnika Vukovara, SDP je prepoznao kvalitete oko kojih većina Vukovaraca ne dvoji.

Čovjek kojeg Vukovar voli

Riječ je o čovjeku koji se već okušavao u HDSSB-u i Živom zidu, a u samom početku bio je i član Stožera za obranu hrvatskog Vukovara. Međutim, kaže Maduna “svaki put kada bi došlo do radikalizacije ili osobnih interesa – maknuo sam se”. Neovisno o stranačkoj pripadnosti, vjeri ili naciji, Damir Maduna odlično kotira kod svojih sugrađana koji u njemu iščitavaju dobre namjere.

Jedan od njegovih suboraca koji je s njim izašao u proboju, slavni vukovarski heroj Ivan Anđelić – Dok, o Maduni ima samo riječi hvale:

“Odmah da raščistimo, Damir Maduna i ja ne dijelimo političke svjetonazore, ali ja mu želim svu sreću jer ga poznajem i cijenim kao čovjeka koji zaista želi nešto učiniti za svoj grad. Okušao se i prije u nekim strankama, no kada je vidio da stvari kreću na krivo – on se povlačio. U njegove namjere ne treba sumnjati, a u Vukovaru za njega nitko nije čuo ružnu riječ. Zaista mu želim uspjeh, osobito jer znam da će raditi i u korist hrvatskih branitelja a on na tu temu uistinu ima što za reći. Da skratim, Maduna je čovjek bez mane”, ne dvoji slavni Dok.









Nahvalio ga jedan od najvećih vukovarskih heroja

Na pitanje što je SDP prepoznao u njemu, a što nije mogao pronaći kod drugih kandidata, SDP-ov kandidat za vukovarskog gradonačelnika kaže nam:

“Odlučio sam se kandidirati kao nezavisni kandidat za gradonačelnika Vukovara još u ljeto prošle godine, kada sam počeo okupljati svoj nezavisni tim. Mladu ekipu vukovarskih SDP-ovaca upoznao sam nakon nedavnih promjena koje koje je taj ogranak doživio u Vukovaru (izbacivanje Željka Sabe iz stranke i raspuštanje GO SDP Vukovar od strane Predsjedništva SDP-a)”, objašnjava Maduna i nadovezuje se:









“U meni su prepoznali entuzijazam i želju za promjenama koje Vukovaru nužno trebaju. Prepoznali su želju za još jednim oslobođenjem Vukovara, jer ovaj put grad je okupiran i zarobljen klijentelizmom, korupcijom, pogodovanjima i podjelama. Želimo grad jednakih šansi za sve njegove građane sukladno njihovom obrazovanju, znanju i sposobnostima, a ne po stranačkoj, rodbinskoj ili nacionalnoj pripadnosti. Imao sam čast i zadovoljstvo upoznati i generala Antu Gotovinu i s njim surađivati, on je sve rekao u jednoj rečenici – Okrenimo se budućnosti. To je i moja životna vodilja. Otvorimo vrata budućnosti Vukovara, jer jedino tako ćemo raditi u korist svoje djece i unučadi.”

Želi srpsku i hrvatsku djecu u zajedničkim vrtićima

Damir Maduna za naš portal otkrio je što će prvo mijenjati postane li gradonačelnikom Vukovara:

“Želim ljude spajati, a ne razdvajati. Želim da građani Vukovara u prvom redu budu Vukovarci, a tek potom Hrvati, Srbi, Mađari, Njemci, Rusini, Ukrajinci itd. U Vukovaru su sve učestaliji fizički sukobi mladića na nacionalnoj osnovi. Ti momci su svi rođeni nakon mirne reintegracije ovog područja u ustavno-pravni poredak RH. Oni se nisu imali prilike upoznati i izgraditi prijateljstva. Po rođenju su, kao što sam već naveo, odvojeni i sortirani u hrvatske i srpske vrtiće. U tim malim glavama, već u prvim godinama njihovog života, stvara se percepcija da smo mi „MI“, a oni su „ONI“. Dakle to je prva stvar koju ću promijeniti, a pri tome ću naći model da djeci srpske nacionalnosti ne narušim zakonsko pravo da upoznaju svoj jezik i pismo. Ako ne porušimo barijere prošlosti u našim glavama, Vukovar će zauvijek ostati grad bez budućnosti.”









Damir Maduna ne smatra da bi mu status branitelja nužno morao biti prednost te da to što je vukovarski branitelj “ne znači da je nekakav mudrac koji se u sve razumije”, ali:

Kao branitelj imam legitimitet prozvati “kvazidomoljube”

“To mi svakako daje legitimet da bez uvijanja progovaram o gomili problema koji muče ovaj grad. Također, daje legitimet da današnjim kvazidomoljubima i političkim manipulatorima jasno kažem “gospodo, za ovaj grad su život dali moji najbolji suborci i prijatelji u vrijeme kada vi niste bili tu, a mogli ste i trebali ste”. Vukovar nije podnio žrtvu i oni nisu svoje živote dali zato da bi ste vi danas tom žrtvom manipulirali i zloupotrebljavali je za svoje uske osobne i stranačke interese. Žrtvu su podnijeli i živote dali za to da bi Vukovar bio uljuđen i civiliziran grada na ponos i sreću svih njegovih građana.”

O odluci da pristane biti kandidatom lijeve opcije i reakcijama suboraca, za kraj je rekao:

“Da li je nešto lijevo ili desno time se puno ne opterećujem. Uvijek sam se u životu vodio srcem i razumom, mislim da je to najbolji i najiskreniji put. Uz podršku moje obitelji izuzetno mi je važna podrška mojih suboraca i branitelja, koja zaista ne izostaje. Neću u ovom trenutku govoriti o njihovim imenima, jer znam da će se oni sami oglasiti, kako sada tako i na dan izbora. Oni su shvatili da Vukovar nakon onakve slave ne zaslužuje ovakvu sramotu koju trenutno

proživljava.”