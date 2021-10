PARTIZANI ODVELI 13 NOVAKA IZ ZATVORA I MUČKI IH UBILI: ‘Zločin je bio čin takozvanih ‘osloboditelja’, koji su nas na njihov način oslobodili!’

Autor: L.B.

Partizanskog ratnog zločina na Orsuli u Dubrovniku, kada je pobijeno trinaestero tek unovačenih konavoskih domobrana Dubrovnik se sjeća i dan danas. Zato je u utorak obilježena 77. obljetnica tog zločina nad članovima tadašnje regularne hrvatske vojske.

Udruga Hrvatski domobran Dubrovnik organizirala je u utorak prigodnu komemoraciju za nevine žrtve totalitarnog komunističkog režima na prostoru Orsula. Anton Lozančić iz Udruge domobran istaknuo je kako je na tom mjestu ‘čovjek izgubio svoje dostojanstvo’ i da je ‘čovjek čovjeku postao zvijer’, piše Dubrovački list.

Načelnik Općine Konavle Božo Lasić u svom je govoru naglasio kako je riječ o strašnoj tragediji.

‘Izvadili ih iz zatvora, doveli na ovo mjesto i metkom u potiljak završili njihov život’

“Pokušajmo svi zamisliti kako je izgledalo jutro, to strašno jutro kad su tih 13 mladića, koje su izvadili iz zatvora, doveli na ovo mjesto i metkom u potiljak završili njihov život. No, nijedan se zločin ne može sakriti, tako ni ovaj. Naš mještanin Marko Trtoman uspio je tu priču i ispričati, i nama je Konavljanima ostala u sjećanju sve do 90-ih godina kad smo ovdje podignuli spomen u sjećanje na njih. Mi ovdje slavimo njihovu žrtvu, sjećamo ih se da se ovo nikad više ne bi dogodilo. To je jedna strašna tragedija. Ovo je početak katarze hrvatskog naroda. Ovdje počinje Daksa, Bleiburg i sve što se iza dogodilo”, rekao je Lasić.

Pritom se prisjetio i nedavno preminulog Željka Kulišića koji je obnašao funkciju predsjednika podružnice Hrvatski domobran Dubrovnik.

“Iznenada je preminuo i napustio nas. Imao sam čast raditi s njime. Željko je bio čovjek koji je održavao memoriju i sjećanje na ovaj događaj. Uvjeren sam da će se komemoracija i sjećanje i dalje nastaviti. Neka im je laka hrvatska zemlja”, kazao je Lasić.

Anton Lozančić je istaknuo da je Željko Kulišić bio osoba koja je voljela Hrvatsku.

‘Zločin na Orsuli bio je čin takozvanih ‘osloboditelja’’

Gradonačelnik Mato Franković u izjavi za medije istaknuo je kako se moramo prisjećati svih onih koji su nevino stradali za slobodu neovisne domovine Hrvatske, a koju danas baštinimo.









“Zločin na Orsuli bio je čin takozvanih ‘osloboditelja’, koji su nas prije 77 godina na njihov način oslobodili, a istovremeno su brojni mladi ljudi izgubili živote na ovom području – ne sudom ili raspravom, da vide što im se to stavlja na teret, nego isključivo metkom u potiljak. Ovo je samo jedno od stratišta u Dubrovačko-neretvanskoj županiji, a itekako je poznato stratište Daksa, gdje su poznati uglednici, svećenici izgubili živote… Zašto? Zato što su bili Hrvati. Naknadno se napisala neka presuda. Ali, ono što je komunizam donio Hrvatskoj je represija, ugnjetavanje hrvatskog duha i uopće želje za slobodnom i neovisnom Hrvatskom”, rekao je Franković.

Nakon prigodne molitve, u čast 13 poginulih Konavljana, simbolično je i spušten vijenac niz liticu Orsule te su obljetnicu obilježili i Dubrovački trombunjeri pucanjem iz svojih trombuna.

Vijence su položili i predstavnici Dubrovačko-neretvanske županije, Grada Dubrovnika, Općine Konavle, Udruga proisteklih iz Domovinskog rata, Hrvatskog domobrana Dubrovnik te članovi obitelji ubijenih vojnika.