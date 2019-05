PA, GDJE MI TO ŽIVIMO?! Srpski snajperist bio je kandidat za Sabor, a mediji ga hvalili na sva usta!

Autor: Snježana Vučković

Protiv Dragutina Ćelapa, vijećnika SDSS-a u Topuskom, koji je za vrijeme Domovinskog rata bio u neprijateljskim redovima, udruge hrvatskih branitelja podnijele su kaznenu prijavu za ratni zločin.

Bahato! Ubojica cijelo vrijeme živio na istoj adresi

Priča o Ćelapu, čovjeku nagrađenom za hladnokrvno ubijanje trojice hrvatskih branitelja, te sudjelovanje u ubojstvu 30 pripadnika MUP-a i Zbora narodne garde prilikom napada na Topusko, poput bombe je pukla u javnosti, i to ekskluzivnom objavom na portalu Dnevno.

Činjenica da je ovaj bivši diverzant i pripadnik srpske vojske nakon ubijanja Hrvata za koje je dobio pisanu nagradu, nastavio živjeti na istoj adresi na koju mu je 1991. Komanda 3. partizanskog bataljona uručila pohvalnicu za ubojstva, u cijeloj ovoj priči ipak nije najnevjerojatnija. Teško je za povjerovati, ali je istinito – Dragutin Ćelap u Hrvatskoj je politički aktivan, a šansu za svoj probitak ugrabio je prihvativši dužnost vijećnika SDSS-a u Topuskom.

Skoro završio u Saboru!

Ipak, najintrigantnije otkriće do kojega je došao naš portal jest da je Dragutin Ćelap bio SDSS-ov kandidat na parlamentarnim izborima i čime mu je nedostajao samo jedan korak do Sabora.

Više je nego šokantno da osobe koje su obuhvaćene abolicijom tako lako ulaze u sustav bez najosnovnijih provjera obavještajnih službi koji, ako je suditi po informacijama koje na mjesečnoj bazi otkriva Ivica Pandža – Orkan, u ovakvim slučajevima imaju pune ruke posla.

Bez osnovne provjere informacija o Ćelapu je pisao i portal Novosti za koji im je ovaj snajperist dao vrlo opsežan intervju:

Na pitanje kakav je danas u općini odnos prema antifašizmu, s obzirom da je u Topuskom održano Treće zasjedanje ZAVNOH-a, Ćelap je odgovorio:

“U Topuskom oko njegovanja antifašizma nema nikakve zapreke. Tu nema ni jednog čovjeka koji bi drugačije vukao, ni s hrvatske ni sa srpske strane. Ljudi su očito opredijeljeni iako uvijek može biti pojedinaca koji bi radili ispade. U kancelariji do mene je predsjednik Udruženja obrtnika Miroslav Žugaj koji je pravaš. On je profesor informatike i drži kompjuteraške kurseve, korektan je, uljudan i o tom čovjeku mogu reći samo najbolje. Ni on ni nitko od njegovih nikad nije nam uzrokovao nikakve neugodnosti. Kod nas takvih stvari nema, cijepljeni smo protiv ustašluka i četništva…”