OVOME SE NISU NADALI: Krstičević im prenio dirljivu poruku

Autor: dnevno.hr

U dvorani HV-a “Zvonimir” u Ministarstvu obrane RH održana je u srijedu, 19. prosinca 2018. proslava 27. obljetnice osnutka Hrvatskog vojnog učilišta “Dr. Franjo Tuđman”, u sklopu koje je održana i promocija kadeta vojnih studijskih programa.

Svečanost je počela prikazivanjem filma o 27 godina postojanja HVU-a, nakon čega su zaslužnim djelatnicima uručene pohvale, nagrade i promaknuća. Vrhunac svečanosti bila je promocija 12. naraštaja kadeta, ujedno prvog naraštaja kadeta upisanih u studijske programe Vojno inženjerstvo te Vojno vođenje i upravljanje. Promovirana su 82 kadeta, a najboljim polaznikom 12. naraštaja proglašen je kadet nadnarednik Rafael Šubat, kojemu je uručena prijelazna Kadetska sablja.

Događaju su prisustvovali potpredsjednik Vlade i ministar obrane Damir Krstičević kao izaslanik predsjednice Republike Hrvatske i vrhovne zapovjednice Oružanih snaga te predsjednika Vlade Republike Hrvatske, načelnik Glavnog stožera OS RH general zbora Mirko Šundov, državni tajnik Zdravko Jakop, zamjenik načelnika Glavnog stožera OS RH general-pukovnik Drago Matanović, direktor Glavnog stožera OS RH viceadmiral Robert Hranj, glavni inspektor obrane general-bojnik Slaven Zdilar, zapovjednik Hrvatskog vojnog učilišta “Dr. Franjo Tuđman” general-bojnik Mate Pađen, generalni vikar don Marko Medo, rektor Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Damir Boras, rektor Hrvatskog katoličkog sveučilišta prof. dr. sc. Željko Tanjić, predstavnici Ministarstva obrane i Oružanih snaga, kao i akademske zajednice, obitelji Bobetko, Tomljanović, Tuđman i Zadro te rodbina i prijatelji promoviranih kadeta.

Potpredsjednik Vlade i ministar obrane Damir Krstičević podsjetio je u svome obraćanju na veliki doprinos Hrvatskog vojnog učilišta u obrazovanju branitelja tijekom Domovinskog rata te pozvao sve prisutne da čuvaju tu uspomenu. “Narod koji zaboravi svoju prošlost, nema budućnosti. Moramo govoriti o prošlosti zbog kadeta jer su oni nasljednici branitelja”, rekao je Krstičević.

Obraćajući se kadetima, ministar ih je potaknuo da u nastavku karijere služe na čast svome narodu. “Prihvaćanjem vojnog poziva odabrali ste težak, ali častan životni put. Iznimno vas cijenim i poštujem zbog toga, a cijeni vas i hrvatski narod”, izjavio je Krstičević te dodao: “Očekujem da ćete na novim dužnostima dati doprinos razvoju Hrvatske vojske. Budite hrabri i vjerujte u sebe. Vi ste budućnost naše vojske!”

Krstičević je posebnu zahvalu uputio roditeljima kadeta: „Hvala vam što ste svoje sinove i kćeri odgojili da vole i poštuju domovinu. Bez potpore obitelji nema jakog vojnika, dočasnika i časnika.“ U prilog dobrom odgoju kadeta govori i pohvala građanke upućena kadetima, koju je ministar također prenio: “Poštovane dame i gospodo, danas sam oko pola 8 ujutro putovala na svoje radno mjesto tramvajem broj 6 na liniji Britanski trg – Držićeva. Istim tramvajem putovala je i grupa od tridesetak kadeta Hrvatske vojske. Puno vremena provodim u tramvaju, no rijetko sam u prilici vidjeti tako pristojne, uredne, vesele mlade ljude na kojima se vidi da mnogo vremena provode zajedno i da se dobro slažu. Mada je u tramvaju bilo i slobodnih mjesta za sjesti, svi su stajali (i to ne na vratima!). Nije bilo galame niti naguravanja. U dvadesetak minuta koliko sam putovala s njima nisam čula ni jednu psovku niti grubu riječ, a to je, moramo priznati, prava rijetkost. Činilo mi se vrijednim da se takvo ponašanje pohvali i da zahvalim svima koji s tim mladim ljudima vrijedno rade. Rezultati se vide!”

Načelnik Glavnog stožera OS RH general zbora Mirko Šundov također se prisjetio početaka Hrvatskog vojnog učilišta u Domovinskom ratu, a osvrćući se na njegovu budućnost, poručio je: “Od kadeta očekujem da budu heroji znanja te da znanjem i sposobnostima dobivaju bitke i pokazuju kako se voli domovina. Od njihovih nastavnika očekujem da nastave s izgradnjom Hrvatskog vojnog učilišta, obrazuju vođe i usade u njih vještine i sposobnosti potrebne za uspješan profesionalni razvoj.”

Zapovjednik Hrvatskog vojnog učilišta general-bojnik Mate Pađen pohvalio je kadete na uloženom trudu i zalaganju tijekom studija te ih potaknuo da nastave s uspješnim radom: “Marljivošću i ustrajnošću pokazali ste da ste spremni za daljnje korake u vojnoj karijeri. Koji god posao radili u obrambenom sustavu, uvijek možete naučiti nešto novo i steći novo iskustvo. Budite kreativni i postanite inovatori u razvoju Hrvatske vojske!”

Rektor Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Damir Boras kazao je da osjeća ponos zbog toga što prvi naraštaj kadeta vojnih studijskih programa biva promoviran u 350. godini postojanja Sveučilišta u Zagrebu te izrazio nadu u uspješni nastavak suradnje s Hrvatskim vojnim učilištem. “Želimo stvoriti intelektualnu, kulturnu i obrazovnu elitu koja u srcu nosi domovinu. Hrvatska je vojska upravo ta snaga koja promiče domoljublje te hrvatsku i europsku kulturu”, zaključio je Boras.

U glazbenom programu nastupio je Orkestar Hrvatske ratne mornarice.

Hrvatsko vojno učilište “Dr. Franjo Tuđman” izniklo je iz Časničkog centra, koji je ustrojen u prosincu 1991. kao prvi institucionalni oblik izobrazbe pripadnika tadašnjeg Zbora narodne garde. Časnički centar preimenovan je 1993. u Hrvatsko vojno učilište “Petar Zrinski”, a današnje ime ta ustanova nosi od 2015. Težišne su zadaće Hrvatskog vojnog učilišta izobrazba časnika i dočasnika te izrada standarda, mjerila, smjernica i naputaka za obrazovanje pripadnika OS RH. U sklopu HVU-a djeluje pet škola: Ratna škola “Ban Josip Jelačić”, Zapovjedno-stožerna škola “Blago Zadro”, Časnička škola “Andrija Matijaš Pauk”, Dočasnička škola “Damir Tomljanović Gavran” i Središte za strane jezike “Katarina Zrinska”.

Studijski programi Vojno inženjerstvo te Vojno vođenje i upravljanje razvijeni su u suradnji OS RH i Sveučilišta u Zagrebu. Traju osam semestara, a njihovim završetkom i stjecanjem 240 ECTS bodova kadeti dobivaju akademski naziv prvostupnika odabranog studija te im biva dodijeljen čin poručnika. Studiji se provode od akademske godine 2014./2015., a u prvome naraštaju upisano je 105 kadeta. Od tog broja, 82 kadeta uspješno su završila svoje studije (46 na smjeru Vojnog inženjerstva i 36 na smjeru Vojno vođenje i upravljanje). Školovanje na diplomskom studiju nastavilo je 57 kadeta, dok su 22 kadeta ušla u djelatnu vojnu službu.