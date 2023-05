OVO ZVUČI BRUTALNO TEŠKO! Satnik Ivan dokazao da je najspremniji hrvatski vojnik: ‘Neka ova pobjeda služi na ponos i čast svim Pumama’

Autor: Zlatko Govedić

Ovogodišnje natjecanje za najspremnijeg pripadnika OS RH “Memorijal bojnik Davor Jović – natjecanje Prvi za Hrvatsku” odvijalo se u vojarni “123. brigade HV” u Požegi, na širem području grada Pakraca i općine Okučani, objavilo je Ministarstvo obrane u ponedjeljak.

Integracija natjecanja u obilježavanje 28. obljetnice vojno-redarstvene operacije Bljesak povezala je temeljne vrijednosti hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i vrijednosti etičkog kodeksa suvremenog hrvatskog vojnika – požrtvovnost, odvažnost, domoljublje, uvježbanost.

Start ovogodišnjeg natjecanja utrke održan je 1. svibnja 2023. u ranim jutarnjim satima, u središtu grada Pakraca, a cilj natjecanja bio je u Okučanima.





Natjecanje se provodilo na 36 killometara dugoj stazi na kojoj su natjecatelji morali uspješno savladati osam različitih radnih točaka: topografiju (navigacija), prolazak kontaminiranog zemljišta, izvlačenje ranjenika pod paljbom, bacanje ručne bombe, pješačke zapreke, prelazak zapreke tirolskom prečnicom, svladavanje kosine užetom te prelazak vodene zapreke. Tijekom prolaska staze natjecatelji su nosili obaveznu opremu i naoružanje težine 17 kilograma. Natjecatelji simbolično završavaju natjecanje pozdravljajući na cilju hrvatsku zastavu i zastavu svoje države te pozvone zvonom.

Na natjecanju je sudjelovalo ukupno 84 natjecatelja, od kojih je 42 pripadnika OSRH, deset su pripadnici MUP-a RH, a 32 su natjecatelji oružanih snaga savezničkih i partnerskih zemalja (Bosna i Hercegovina, Češka Republika, Estonija, Francuska, Kosovo, Litva, Poljska, Rumunjska, Slovenija, Španjolska, i SAD. Od ukupnog broja na natjecanju je sudjelovalo šest pripadnica OS RH i tri pripadnice oružanih snaga savezničkih i partnerskih zemalja.

Natjecanje se provodilo pojedinačno u pet kategorija: apsolutna kategorija – svi natjecatelji, muška kategorija za pripadnike OS RH i MUP RH, muška kategorija za pripadnike OS saveznika/partnera te kategorija za natjecateljice iz OS RH i kategorija za pripadnice savezničkih i partnerskih zemalja.

Na cilj je kao pobjednik došao satnik Ivan Gerenčir koji je ovu stazu prošao za 6 sati i 32 minute, pripadnik bojne Puma oklopno mehanizirane bojne koji je na istovjetnom natjecanju pobijedio i 2021. godine. Drugi u cilj je stigao pripadnik rumunjskih oružanih snaga narednik Iunut-Daniel Calina, a treći je bio desetnik Hrvoje Mutnjaković, pripadnik bojne Sokolovi Gardijske oklopno-mehanizirane brigade.

Pobjednica u ženskoj kategoriji koja je prva do cilja stigla u žesnkoj konkurenciji je vojnikinja Lea Biloglav iz Zapvjedništva za kibernetički prostor.

U cilju su ih dočekali potpredsjednici Vlade ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović, ministar obrane Mario Banožić, načelnik Glavnog stožera OSRH admiral Robert Hranj, prvi dočasnik OSRH časnički namjesnik Dražen Klanjec, brojni pripadnici OSRH, obitelji, prijatelji, kolege iz postrojbi te mnoštvo građana Okučana.









Po dolasku u cilj satnik Gerenčir je istaknuo kako je ovo natjecanje sažetak vojnog poziva te je dodao: “Natjecanje obuhvaća psihofzičke pripreme i u sebi ima taktičko tehničke značajke. S ponosom ističem da sam potekao iz 1. gardijske brigade Tigrovi, isto tako jedan lijep dio života proveo sam u 1. bojni Sokolova, a najveći dio svoje profesionalne karijere proveo sam u Pumama. Stoga bih volio da ova pobjeda služi na ponos i čast svim bivšim i sadašnjim Pumama, ali neka bude poticaj i motivacija svim budućim pripadnicima GOMBR-e, a posebno svim budućim Pumama”.

Drugoplasirani Rumunj narednik Iunut-Daniel Calina na cilju je rekao kako je ovo natjecanja bilo iznimno zahtjevno i najteže na kojem je do sada sudjelovao: “U jednom trenutku, samo par kilometar pred ciljem, mislio sam odustati, a onda sam čuo da sam drugi i to je probudilo dadatnu motivaciju u meni i pomoglo mi da dođem do cilja zbog čega sam izuzetno sretan”.

“Brojne psihofizičke vojničke vještine bile su dio ovog natjecanja i zahjevale su da čovjek izvuče sve iz sebe kako bi došao do cilja. Dugo sam se pripremao za natjecanje, ali unatoč tome ono je bilo iznimno teško”, rekao je trećeplasirani desetnik Hrvoje Mutnjaković.









Proglašenje pobjednika i zatvaranje natjecanja održat će se 2. svibnja 2023. u vojarni “123. brigade HV” u Požegi.