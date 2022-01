Ovo su imena Hrvata pobijenih u siječnju 1992., dva mjeseca nakon pada Vukovara

Autor: Snježana Vučković

Nakon pada Vukovara u studenom 1991. godine, masovne egzekucije Hrvata i pripadnika nesrpskih nacionalnih manjina na širem području tog grada nastavljene su i 1992. godine.

Krvavi siječanj za hrvatske civile

Samo u siječnju 1992. na području grada Vukovara ubijeno je 11 civila hrvatske nacionalnosti, uglavnom starije životne dobi. No, ubijanja malobrojnih Hrvata koji su ostali na tom području, nije prestajalo ni u narednim mjesecima, a intenzitet egzekucija smanjio se tek u lipnju i srpnju. To nikako ne znači da su likvidacije u potpunosti prestale, jer su zabilježene sve do kraja godine, a posebno u listopadu 1992. godine.

Tako je 2. siječnja 1992. godine od strane nepoznatih počinitelja usmrćena Zorka Vučković, r. 1922. godine, iz Ulice 8. XII. 1944.1 (danas Kudeljarska ulica). Idućeg je dana, u obiteljskoj kući u obližnjoj Ulici Vase Đurđevića 35 (tzv. Kudeljarski trokut), hicima iz vatrenog oružja ubijena Marija Majstorović, r. 1941. u Ceriću. Već 8. siječnja u vlastitu stanu, u tadašnjoj Ulici JNA 140 na Mitnici, smaknut je Mihovil Boroš, r. 1931. godine, s više hitaca iz automatskog oružja, da bi nepoznati ubojice istoga dana u Ulici bratstva i jedinstva 72 u Borovu naselju usmrtili i Vidu Kuzmanović, r. 1935. u općini Derventa u Bosni i Hercegovini (BiH).

Žrtve su bile uglavnom starije životne dobi

Dvanaestog je siječnja, pak, izvršeno ubojstvo Ane Deljkić, r. 1951. godine, čije je tijelo potom bačeno u masovnu grobnicu – bunar u Novoj ulici 28 na Sajmištu – odakle je ekshumirano tijekom 1999., da bi istoga dana nestala i Slavica Goreta, r. 1926., čiji su posmrtni ostaci pronađeni na vukovarskom Novom groblju 1998. godine.

Nepoznati ubojice 15. su siječnja, tijekom noći, iz obiteljske kuće u Ulici Ive Andrića 16 odveli i supružnike Ivana i Katicu Martinović, koje su smaknuli hicima iz vatrenog oružja, da bi leševe potom bacili u već spomenuti bunar u Novoj ulici 28. U Ulici Jovice Brandajza 36 u Borovu naselju u međuvremenu je, udarcima tupim predmetom po glavi i tijelu, ubijen Ante Radić, r. 1967. u Vukovaru. Nakon nekoliko dana, 20. siječnja 1992., u vlastitoj je kući u Ulici JNA 24 hicima iz vatrenog oružja ubijena Štefanija Voloder, r. 1935. u općini Prijedor u BiH, da bi, 23. siječnja, u Ulici Josipa Kozarca 13 na Mitnici bila usmrćena i starica Janja Trivić, r. 1912. godine u mjestu Vrbanja.