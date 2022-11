‘OVO ŠTO ĆETE OD MENE ČUTI O OVČARI, DO SADA NISTE ČULI!’ Tromblon: ‘Trojica preživjelih nisu nikada dali izjave medijima’

Poznati vukovarski branitelj, zatočenik srpskih logora i autor knjiga “Žedni krvi, gladni izdaje” i “Tri majmuna za krvavi Vukovar”, pukovnik HV-a Petar Janjić Tromblon, već dugi niz godina na posjetiteljima Ovčare opisuje događaje koji su njemu i njegovim sugrađanima, tog studenog 1991. godine obilježili život.

Njegovi se govori redovito i snimaju, no ovaj posljednji je posebno zanimljiv. U njemu Tromblon, kako sam kaže, otkriva detalje o zatočenicima Ovčare koji su do sada bili nepoznati. Od sedam osoba koje su preživjele pokolj na tom stratištu, po tvrdnjama Janjića samo tri nisu nikada medijski istupale. Sva trojica su, ispričao je, njegovi prijatelji:

“Ovo ćete sada prvu put čuti”

“Ove tri munute koje ćete čuli o Ovčari, do sada niste čuli. Od sedam osoba koje su preživjele, samo tri nisu davale medijske osobe. Te tri osobe su moji kućni i školski prijatelji, sudionici bitke za Vukovar… To su samozatajne osobe”. kazao je Tromblon.





“Prvi od njih je čika Stjepan Gunčević, financijski direktor vukovarske bolnice, spasio ga je sa Ovčare četnik koji mu je bio komšija. On je za njega garantirao. Čika Stjepan je pričao da to kao medicinski djelatnik i intelektualac nije ni u najgorim filmovima vidio kako su kosti pucale i kako se ubijalo…”, opisao je Tromblon sudbinu jednog od preživjelih, pa opisao drugu:

Sakrio ga kum Srbin Milan

“Druga osoba je Pavo Blažević koji je radio na poljoprivrednom dobru Ovčara a u kumstvu je preko djece bio sa Srbinom Milanom. Milan je živio tu na Ovčari i saznao je da je Pavo zatočen. Otišao je do četničkog vojvode i rekao ‘ovaj je moj, ja ću ga riješiti’. Odveo ga je iz hangara, nahranio i sakrio u krovište. Rekao mu je ‘ovi će svi biti poubijani, ja ću za dva tri dana doći po tebe’. Četvrtu noć ga je odveo do Sotina, preveslao Dunav i odveo ga u Srbiju, pa od tamo do Mađarske”.

Treća osoba je pukovnik Zdenko Novak Mina, zapovjednik minera, moj dobar prijatelj. On je iskočio iz traktorske prikolice, pobjegao je pet kilometara odavde u pravoslavno selo Petrovci. Tamo su ga locirali četnici i ubacili u podrum u kojem su bila još dvojica zatočenih iz proboja, a onda su počeli planirati kako da ih svu trojicu ubiju….”

