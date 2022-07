OVO O KARAMARKU NISTE ZNALI! Redovito posjećuje Čađinu obitelj: ‘Činit ću to dok sam živ. Amerikanci bi za film o njemu uzeli 50 Oscara’

Autor: Dnevno.hr/S.V.

Tomislav Karamarko i ove je godine posjetio Strugu Bansku na kojoj je smrtno stradao jedan od najosebujnijih heroja Domovinskog rata – Mile Blažević Čađo.

Karamarko nam kaže da to sada čini već tradicionalno i da će to činiti dok je živ. Sa sobom će, kaže, voditi i svoju djecu kako bi imala priliku čuti priču o kojoj bi Amerikanci davno snimili film “koji bi dobio 50 Oscara”.

“Našoj javnosti je to što je Čađo učinio – normalno”

Podsjetimo, obljetnica smrti ovoga značajnog heroja sve do stupanja Tomislava Karamarka na čelo MUP-a odvijala se na lokalnoj razini. Upravo zahvaljujući njemu, sjećanje na Čađu podignuto je na državni nivo, a zašto je pored brojnih heroja Domovinskog rata impresioniran i do groba zahvalan upravo Mili Blaževiću, objasnio je za naš portal:





“Naša javnost ne vidi suštinsku veličinu njegovog podviga. Njima je to normalno… No, ne radi se samo o tome da je Čađo poginuo za slobodu Hrvatske na jedan spektakularan način, iako je i to samo po sebi veliko. Taj čovjek svjesno je poginuo za konkretne ljude iz živog štita, za svoje susjede i svoju obitelj. Tako nešto nadilazi uobičajene priče o žrtvi… Učinio je upravo ono što čemu nas vjera uči – pazio je na bližnjega svoga”, vrlo emotivno objašnjava Karamarko ono što osjeća o Čađinom činu na koji gleda gotovo kao na svetost.

“Često dolazim sam, to mi je kao malo hodočašće”

On kaže da se svake godine sa vijencem pojavi u Strugi Banskoj, ali tek dan poslije, nakon što prođe “službena svita”. Dolazi, priča nam, neovisno o funkciji koju obavlja, te se ovdje pojavljuje prvenstveno kao čovjek koji se divi drugom čovjeku, Kaže i da dolazi sa jednakom zahvalnošću bio on u tom trenutku ministar ili osoba koja nema veze sa javnim životom. Tom se prilikom podruži i sa Čađinom obitelji:

“Njegova supruga, kćer i sin su jedna divna obitelj, potpuno svjesna da su im životi sačuvani zahvaljujući njihovom suprugu i ocu. Mislim da oni shvaćaju da su motivi mojih dolazaka na mjesto tog herojskog čina puno više od kurtoaznih dolazaka i dolazaka ‘radi reda’. Za mene je odlazak u Strugu Bansku nešto kao moje malo, privatno hodočašće”.