‘OVO MI JE POSEBNA ČAST’! Milanović odlikovao ratne izvjestitelje: ‘U ratu su bili ‘sjedeća’ meta’

Autor: S.V.

Predsjednik Republike Zoran Milanović odlikovao je danas u Uredu predsjednika Redom hrvatskog trolista za osobite zasluge za Republiku Hrvatsku stečene u Domovinskom ratu i izravnoj ratnoj opasnosti ratne izvjestitelje iz Domovinskog rata, Žarka Plevnika i posmrtno Željka Ružičića.

„Moja je čast dodijeliti ova odlikovanja“, rekao je predsjednik Milanović prilikom uručenja odlikovanja istaknuvši kako su novinari odigrali vrlo važnu ulogu za vrijeme Domovinskog rata.

„To je bilo grozno vrijeme i vrijeme zla. Novinari su u takvim sukobima na neki način ‘sjedeća meta’“, istaknuo je Predsjednik dodavši kako je u to vrijeme bilo jako opasno biti novinar i izvještavati s kriznih područja i bojišta. „Vidjeli smo što se događalo i koliko je ljudi nastradalo zato da bi informacija doprla do javnosti. Tada, u vrijeme kada je Hrvatska branjena 1991. godine, to je bilo jako važno jer istina se teško probijala“, poručio je predsjednik Milanović.

“Naše oružje su bili slika i riječ”

Na odlikovanjima zahvalio je Žarko Plevnik koji je istaknuo da to nije priznanje samo njemu već i brojnim njegovim kolegicama i kolegama koji su se kao profesionalci odazvali obrani domovine.

„Mi nismo imali oružje već su naše oružje bili slika i riječ, oružje koje je itekako pridonijelo internacionalizaciji agresije na Republiku Hrvatsku i hrvatski narod“, rekao je.

Uz odlikovanog Žarka Plevnika na svečanosti uručenja bile su supruga Katarina Plevnik i kćer Maša Plevnik Cvitanušić. Posmrtno odlikovanje dodijeljeno Željku Ružičiću preuzela je supruga Ankica Ružičić, uz koju je bio sin Ivica Ružičić. Na svečanosti uručenja odlikovanja ratnim izvjestitelja bili su i predstavnici Zbora ratnih izvjestitelja Domovinskog rata HRT-a, predsjednik Marinko Ćavar, dopredsjednik Zdravko Fuček, članovi Upravnog odbora Zbora Petar Granić, Dragica Lemešić, Zlatko Mehun, Verica Mađer, Dubravka Vukoja, Marija Petrinović i Božidar Pipunić, članovi Nadzornog odbora Marija Dujmić i Davor Iljadica, tajnik Zbora Branko Pek, članovi Rene Babić i Dino Tomaš te predlagatelj odlikovanja Zlatko Dernaj. Uz predsjednika Milanovića bio je posebni savjetnik Predsjednika Republike za veterane Domovinskog rata Marijan Mareković.