OVO JE JOŠ UVIJEK VOJNA TAJNA: Kako je u Dubokom jarku eksplodiralo 400 tona oružja

Autor: Snježana Vučković

Dan nakon strahovite eksplozije, 08. travnja 1994. godine u vojnom skladištu u Dubokom jarku kraj Sesveta, ustanovljeno da je šest vojnika u nesreći poginulo, a najmanje dvadeset ozlijeđeno.

Naime, snažna detonacija koja je otpočela 07. travnja te godine u 13.45 sati, uznemirila je stanovnike Zagreba i okolice koji u tom ratnom periodu nisu znali čemu pripisati eksplozije i detonacije koje su trajale puna četiri sata.

Vojna tajna

Nakon što je proglašena opća opasnost, prestravljeni stanovnici tog područja ubrzo su evakuirani, a skladišta oružja – sravnjena su do temelja. Istraga je pokazala da je do eksplozije došlo zbog neispravnog rukovanja plamenikom prilikom varenja ograde, no predmet je do danas okvalificiran kao – vojna tajna. Imena poginulih vojnika, kao niti što se točno nalazilo u skladištu nikada nisu obznanjeni javnosti.

Jedini podatak iznio je MORH potvrđujući navode Feral Tribunea koji je pisao kako je Hrvatski zavod za javno zdravstvo u Dubokom jarku skladištio oko tonu cijanovodika. Državne institucije tvrdile su pak da se on odmah rasplinuo u eksploziji te da nije bilo opasnosti za građane.









Pogledajte kako je to izgledalo: